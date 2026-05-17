Séptimo Día revela detalles y videos inéditos de la extraña muerte de la influencer Baby Demoni

La influencer Baby Demoni, cuyo nombre de pila era María Alejandra Parada Skin, murió en extrañas circunstancias el 15 de octubre de 2025. Para ese momento, en redes sociales acumulaba cerca de 1 millón de seguidores. Mientras sus familiares sostienen que la joven fue asesinada por su pareja, Miguel Ángel López, conocido como Samor One, quien también es un influenciador y cantante de rap, él asegura que su novia se suicidó tras una fuerte discusión. Séptimo Día conoció pormenores de esta investigación.

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Antes de ganar reconocimiento en las redes sociales, María Alejandra trabajaba en una peluquería canina y cuidaba de su hija. En esas labores, conoció a Miguel Ángel López, quien entonces tenía 24 años y se dedicaba a cantar rap y a crear contenido digital bajo el seudónimo de Samor One. Pronto iniciaron una relación y se fueron a vivir los tres, aunque la familia de la joven cuenta que tenían disgustos constantemente. “A mí nunca me gusto, él siempre fue muy tosco con ella”, reveló Laura Parada, hermana de Baby Demoni, en Séptimo Día.

En su trabajo canino, María Alejandra empezó a tener dificultades y lo fue dejando, pero no tardó en reubicarse y en descubrir un nuevo rumbo para su vida: las redes sociales bajo el nombre Baby Demoni. Rápidamente empezó a incrementar seguidores, a tener reconocimiento en la red y a cultivar amigos por medio de la virtualidad, entre ellos, Robin Parra, apodado Fresa, y las hermanas Juliana, Claudia y Yina Calderón.



Tras el nacimiento de su hija y, según su mamá, por las constantes ofensas de su pareja, quien le hacía comentarios sobre su cuerpo, Baby Demoni decidió someterse a una cirugía plástica, en la que la apoyaron las hermanas Calderón. La operación fue exitosa, “yo estuve cuando se despertó, le quitaron la sonda y demás, y yo le dije ‘quedaste hermosa, María Alejandra, de verdad quedaste super hermosa’”, cuenta una de las influencer.



Un trágico hecho tras la cirugía

Sin embargo, cinco días después de la cirugía ocurrió un hecho trágico: la joven llegó a la UCI por un supuesto intento de suicidio, aunque desde el primer momento su familia señaló que se trató de un feminicidio.



“Ella ya estaba operada, estaba muy bien anímicamente. Hay videos también en las redes sociales donde ella compartió con otros creadores de contenido en lives y se ve muy bien anímicamente”, asegura Fresa.

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Antes de su muerte, la tarde del 14 de octubre, ocurrieron algunos sucesos que fueron grabados por su pareja, Miguel Ángel. Los audios registrados dan cuenta de una fuerte discusión en la que el joven le reclama a Baby Demoni por un supuesto amorío con Fresa y rompen varias cosas, incluyendo un televisor. Horas más tarde, ella fue llevada a una clínica porque supuestamente se ahorcó con una sábana.

“Cuando ya entré, que nos dijeron a todos que entráramos porque mi hija ya había entrado en paro, que la podíamos ver, entonces ella tenía un golpe en la cabeza, en la frente y tenía dos marcas en el cuello, pero no eran marcas de lazo ni de sábana, sino eran dos marcas de dedo que se veían exactamente”, comentó su papá Manuel Ariza. Un día después, Baby Demoni murió.



¿Suicido o feminicidio?

Desde ese momento, la familia aseguró que no se trataba de un suicidio sino de un feminicidio. “Él le tenía mucha envidia a ella, porque él la manipuló cierto tiempo y ella dijo ya quiero estar sola, ya no quería estar con una persona que no tiene proyectos, no tiene metas, que siempre vivió como un parásito ahí recostado a ella”, aseguró la mamá de Baby Demoni, agregando que ella no tenía razones para suicidarse.

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Francisco Bernate, abogado de la familia de Baby Demoni, señaló que “hay varios hechos indicadores que nos dan cuenta de un móvil para causar esta muerte. Una relación absolutamente tóxica, unos celos desenfrenados”, y el feminicida sería Samor One. Entre otras, la defensa alega que, debido a la reciente cirugía, la joven no tenía las fuerzas “para estrangularse”.



Secretos del celular de Baby Demoni

El director de la Unidad de Investigación Criminal, Yefrin Garavito, le sigue la pista a este caso. En Séptimo Día reveló los secretos que encontraron en el celular de Baby Demoni: “En su teléfono se encuentra todo lo que son las conversaciones, las imágenes fotográficas, los videos de toda la historia de la señora María Alejandra, pero lo más importante es de los días previos y del día de los hechos”. Hay una foto live que captura sonido y unos segundos antes y después de la fotografía, esta fue tomada a las 2:40 del 14 de octubre, minutos antes de los hechos que llevaron a la muerte de la joven. “Esta fotografía nos denota algo importante y es que ella quería documentar unas manchas de sangre, residuos de sangre y elementos en el piso que denotan una pelea. ¿Por qué motivo ella quiere tomar esa fotografía? No es muy común que una persona que quiera suicidarse tome fotografías previas del lugar en donde hubo una discusión”, señaló el investigador en Séptimo Día.

También hay otra fotografía en la que, según el experto, se le ve a Baby Demoni con algunas lesiones en las manos y uñas. Además, en el cadáver de la joven se aprecia un surco de presión extraño en el cuello que, dice, no correspondería al elemento con el que supuestamente se asfixió, que fue una sábana.

Séptimo Día también conoció un video que no había sido revelado. En él Baby Demoni está llorando y diciendo “yo ya no puedo más, ya no puedo más con esta vida, ñero, perdónenme todos sin palabras. Yo ya no puedo más. Yo ya no puedo vivir más. Ya no quiero”. Samor One y su defensa aseguran que esas imágenes demostrarían que fue un suicidio, pero el abogado Bernate dijo: “lo que yo veo es que ella está diciendo que está cansada de esa vida, no está cansada de la vida”.



¿Qué dice Samor One?

En diálogo con Séptimo Día, el joven aseguró que, debido a amenazas, se encuentra viviendo en Madrid, España. Dijo que grabó la discusión que tuvieron el día de los hechos “para salvaguardar mi carrera musical, porque yo sabía que tal vez por el poder que ella tenía en las redes sociales podría salir a decir cualquier cosa y yo tenía mi prueba con que decir, ‘no, venga, esto que está diciendo es mentira’”.

Según él, tras la pelea salió del apartamento y fue al estudio de grabación para encontrarse con su productor musical, pero estando allí le llegó un mensaje de Alejandra que decía: “yo nunca le hice nada, perdón por todo por favor cuide a mi hija”. Aunque dice que Baby Demoni había tenido actuaciones suicidas previamente, la mamá de la influenciadora asegura que no es cierto.

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Samor One señaló que al regresar al apartamento la encontró colgada en el tubo del baño con una sábana gris, por lo que la bajó y decidió llevarla al centro médico más cercano.

“Yo no soy ningún feminicida. Yo no he cometido ningún acto de feminicidio. Lo puedo decir aquí en frente de las cámaras, enfrente de todas las personas que estén viendo este programa. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Han pasado 6 meses, ya fui al interrogatorio”, enfatizó.

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Por su parte, la Fiscalía se negó a pronunciarse en Séptimo Día sobre el caso argumentando que la investigación sigue abierta.