A un año de la muerte de Baby Demoni, su familia insiste en que fue un homicidio

Al cumplirse un año del fallecimiento de María Alejandra Parada, conocida en redes sociales como Baby Demoni, las circunstancias que rodearon su muerte siguen sin esclarecerse. La joven bogotana tenía 24 años, era madre de una niña y acumulaba cerca de un millón de seguidores en redes sociales cuando ocurrió su deceso el 15 de octubre de 2025. Desde el primer momento, sus familiares rechazaron la explicación inicial de un suicidio y sostienen que se trató de un homicidio.

Antes de dedicarse de lleno al contenido digital, María Alejandra trabajaba en una peluquería para mascotas, lugar donde conoció a Miguel Ángel López, un cantante de rap conocido en redes como 'Samor One'. Ambos iniciaron una relación y se fueron a vivir juntos, periodo en el que eran frecuentes las discusiones y peleas en la pareja. Cinco días después de que la joven se hiciera una cirugía estética, ocurrió el trágico suceso que desencadenó el proceso judicial.

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Las evidencias y contradicciones en este caso

En la tarde del 14 de octubre de 2025 se desató una fuerte pelea presuntamente por celos en el apartamento donde vivían, la cual fue grabada en audios por el propio 'Samor One'. Horas más tarde, la influenciadora fue llevada a urgencias en una clínica por un supuesto intento de asfixia con una sábana. Sin embargo, al ingresar a verla en la unidad de cuidados intensivos, su padre, Manuel Ariza, notó un golpe en la frente y dos marcas en el cuello producidas por dedos humanos y no por la tela de una sábana. La joven falleció al día siguiente.



Durante la investigación difundida por el programa Séptimo Día, la Unidad de Investigación Criminal expuso hallazgos clave encontrados en el teléfono celular de la influenciadora. El investigador Yefrin Garavito mostró una fotografía en formato 'live' tomada a las 2:40 p.m. del día de los hechos, en la que quedaron registrados ruidos y manchas de sangre en el piso tras la discusión.

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El especialista explicó que no resulta lógico ni común que una persona con intenciones de quitarse la vida decida fotografiar las manchas de sangre dejadas tras un altercado. De igual forma, la inspección al cuerpo reveló heridas en sus manos y un surco en el cuello que no correspondía al tejido de la sábana. Por su parte, el abogado de la familia, Francisco Bernate, sostuvo que por la reciente operación la joven no contaba con la fuerza física necesaria para autoasfixiarse.

Frente a estos señalamientos, Miguel Ángel López rechazó las acusaciones en Séptimo Día y aseguró que se trató de un suicidio. Explicó que grabó la pelea para proteger su carrera musical, que salió hacia un estudio de grabación y que luego recibió un mensaje de texto de María Alejandra pidiéndole perdón. Según su testimonio, al regresar la encontró colgada en el baño con una sábana y la auxilió. Tiempo después viajó a vivir a Madrid, España, argumentando amenazas en su contra. En ese momento, la Fiscalía prefirió no dar declaraciones públicas al tratarse de una investigación activa.

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El pedido de justicia de la familia tras un año de la muerte

Al cumplirse 12 meses de la tragedia, la familia de la creadora de contenido habló con el canal Citytv para pedir celeridad a las autoridades y evitar que el caso quede en la impunidad. Su padre reiteró ante este medio de comunicación que las evidencias y los dictámenes médicos desmienten la versión del suicidio.

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“Seguimos con la misma duda, la misma incógnita por el caso de mi hija. Se sabía desde un comienzo que a mi hija la pasaron por suicidio. Medicina Legal y las pruebas que se han recolectado arrojaron que el caso de mi hija no fue suicidio, fue homicidio”, declaró en la entrevista.

Asimismo, los allegados expresaron su preocupación por la permanencia del sospechoso en el exterior y criticaron la falta de decisiones judiciales concretas a pesar del tiempo transcurrido y de las pruebas entregadas.

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En sus declaraciones al canal capitalino, el padre de la joven hizo un llamado directo a los investigadores para que el caso avance. “Que el caso de mi hija no quede en un número más, en un archivo más, ya que las pruebas están. Todo lo que se ha requerido se lo hemos aportado a los abogados, a la Fiscalía y hasta el día de hoy no hemos visto resultados de nada”, afirmó en Citytv.