¿Cómo funcionará el 5G en celulares iPhone y Android?

Tras la llegada de la red 5G a Colombia, se espera que las velocidades de conexión sean hasta cien veces más rápidas que el 4G y que aporte menor latencia y mayor capacidad.



En entrevista con Noticias Caracol, Mauricio Lizcano, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, explicó que en Colombia hay dos sistemas operativos: Android e iOS (este último para dispositivos iPhone).

Si un usuario de iOS quiere utilizar la red 5G, por el momento, no podrá hacerlo.

“En el tema de iPhone, iOS está haciendo unas pruebas de seguridad a nivel mundial desde Apple y toma más o menos entre un mes y un mes y medio para que autoricen utilizar la red 5G para todos los celulares”, explicó el ministro Lizcano.

Eso sí, puntualizó que los dispositivos móviles sí cuentan con esta tecnología, pero “por razones de seguridad, de verificar que las antenas sí tengan los estándares de seguridad que Apple requiere, ellos están validando la seguridad y eso puede tomar más o menos un mes para que todos los iPhone empiecen a funcionar”.

En el caso de que usted tenga Android, este debe ser reciente para que le aparezca la red 5G.

Para acceder a esta tecnología, debe ingresar a ‘sistemas’, luego dar clic a ‘manejo de redes’ y se van a desplegar dos opciones: opte por la alternativa ‘automático’ para que el celular pueda identificar las antenas con red 5G y 4G.

El ministro aclaró que “hay celulares Android que no son inteligentes, que tienen más de cinco años, que no aplican para tecnología 5G. No significa que se te vaya a caer la señal, no significa que se te vaya a caer el celular”.

¿Debe comunicarse con su operador de telefonía para acceder?

No tiene que llamar a la compañía operadora, pues si el celular está configurado para que pase de una red a otra, no deberá preocuparse.

“La mayoría celulares los están vendiendo configurados. Los Android recientes están configurados, el iPhone viene automático apenas iOS autorice la red 5G”, puntualizó el ministro Lizcano en Noticias Caracol.