Meta AI en WhatsApp: Imagine Me, la función para crear imágenes personalizadas

La tecnología de Meta AI sigue avanzando en WhatsApp, introduciendo funciones innovadoras que transforman la manera en que interactuamos y nos expresamos. Una de las características más interesantes y recientes es la función Imagine Me, diseñada para permitirle visualizarse en distintas situaciones, estilos y escenarios de una manera única y personalizada.

¿Qué es Imagine Me?

Imagine Me es una herramienta dentro de WhatsApp que utiliza la inteligencia artificial de Meta para crear imágenes personalizadas basadas en sus indicaciones. Esta función está diseñada para aquellos momentos en los que se pregunta cómo se vería con un atuendo particular, en un ambiente específico o, incluso, como un personaje imaginario. Así puede hacer realidad estas ideas de forma sencilla y rápida.

¿Cómo utilizar Imagine Me?

Para comenzar a usar Imagine Me, simplemente inicie una conversación con Meta AI en WhatsApp y escriba Imagine Me. Luego, puede especificar la escena que desea visualizar, por ejemplo, “Imagine me in a retro pink and green ski outfit” (Imagíname con un traje de esquí retro rosa y verde). A partir de esta descripción, Meta AI generará una imagen personalizada que refleja su solicitud, permitiéndole ver cómo se vería en ese escenario particular.

Una de las ventajas de Imagine Me es la capacidad de personalizar las imágenes según sus preferencias. Además, puede restablecer o eliminar las fotos de configuración en cualquier momento, teniendo control total sobre el contenido que genera. Esta flexibilidad es especialmente útil si desea probar diferentes estilos o escenarios sin comprometer su privacidad.

Actualmente, Imagine Me está en fase beta y disponible únicamente en los Estados Unidos. Sin embargo, Meta tiene planes de expandir esta función a otros países y de incluir más idiomas, lo que permitirá a una audiencia global disfrutar de esta innovadora herramienta. A medida que se perfecciona, Imagine Me promete ofrecer cada vez más opciones de personalización y creatividad.