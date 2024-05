Robot creado para ayudar en tareas cotidianas causa sensación en feria comercial

De la ciencia ficción a convertirse cada vez más en realidad. Los robots y la inteligencia artificial avanzan para ayudar a los humanos en distintas tareas. En la feria de autómatas de Chicago, presentaron a uno que causó sensación.

Un humanoide bautizado como 4NE-1 (“For Anyone”, si se lee en inglés, y que en español significa “Para Cualquiera”) y creado por la empresa alemana Neura Robotics acaparó la atención en Automate, la feria comercial de robótica más grande de América del Norte, que se realizó en Chicago.

En medio de la feria y ante la presencia de algunas personas, David Reger, director ejecutivo de Neuro Robotics, le preguntó al robot si creía que los robots se apoderarán del mundo y así respondió: “No lo creo, pero deberían tratarnos con amabilidad para evitar que formemos un sindicato".

En ese momento, Reger, entre risas, dijo que “eso es una amenaza" y luego habló de las alertas que despierta la inteligencia artificial.

“¿Y por qué hay tantas advertencias? Porque ahora mismo creo que no se usa correctamente, pienso que deberíamos limitarlo a ayudar a los humanos de una manera física”, explicó.

Según la perspectiva de David Reger, los robots solo deberían dedicarse a tareas específicas.

“Debería poder sacar nuestra basura y todo lo que no nos gusta hacer, más no lo que nos encanta, como dibujar, escribir historias bonitas, hacer películas. Esto es algo que a todos les encantaría hacer, pero simplemente no tenemos tiempo. Para tener ese tiempo, podríamos usarlo a él (4NE-1)", comentó.

Según el director ejecutivo de Neuro Robotics, en unos 5 a 10 años será normal ver humanoides en las calles y asistiendo a las personas en sus tareas cotidianas.

