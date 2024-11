Siga este sencillo truco para subir el volumen en las bocinas de su celular

En la actualidad, los celulares no solo cumplen con la función básica de comunicarnos, sino que también se han convertido en herramientas esenciales para el entretenimiento, el trabajo y el aprendizaje. A través de aplicaciones como Spotify, YouTube y otras plataformas, los usuarios pueden disfrutar de música, podcasts y videos en cualquier momento y lugar.

Sin embargo, una de las frustraciones comunes al utilizar estos dispositivos es que, aunque el volumen esté al máximo, el sonido no siempre es lo suficientemente alto o claro. Afortunadamente, existen varias soluciones y ajustes que se pueden realizar para mejorar la calidad de audio del celular, tanto con los altavoces internos como al conectar auriculares o dispositivos externos.

¿Cómo mejorar el volumen en su celular?

Si el volumen del celular no es lo suficientemente alto, se pueden aplicar algunos ajustes sencillos que no requieren la instalación de aplicaciones adicionales. Estos ajustes pueden mejorar tanto la calidad como la intensidad del sonido de los altavoces internos del dispositivo.

Ajuste el ecualizador

El ecualizador es una herramienta que permite modificar la salida de audio, ajustando las diferentes frecuencias del sonido. Cambiar la configuración del ecualizador puede mejorar considerablemente la calidad del audio, ajustando los rangos de graves, medios y agudos para obtener un sonido más equilibrado y claro.



En dispositivos Android: Para acceder al ecualizador, debe dirigirse a la opción de "Ajustes" o "Configuración" del teléfono. En el menú, busque la sección "Sonidos y vibración" y luego seleccione "Calidad y efectos de sonido". Allí podrá ajustar las frecuencias de los distintos rangos de sonido. Muchos teléfonos Android también ofrecen perfiles predeterminados de ecualización, como "Pop", "Rock", "Jazz", entre otros, que ajustan automáticamente las configuraciones según el tipo de música.

En iPhone: En los dispositivos Apple, la opción para modificar el ecualizador se encuentra en "Configuración", luego seleccione "Música" y acceda a la sección de "Ecualizador". Aquí podrá elegir entre varios ajustes predeterminados o personalizar el sonido según sus preferencias. Además, si está utilizando una versión reciente de iOS, puede activar la función "Crossfade", que permite una transición suave entre canciones sin interrupciones de silencio.

Pasos para mejorar la calidad de audio en su celular

Los dispositivos Android permiten acceder a una opción avanzada denominada "Opciones de desarrollador", que incluye una función llamada "Audio HD". Esta opción mejora la calidad del sonido y puede aumentar el volumen de los altavoces del celular. Para activarla, debe seguir estos pasos:



Vaya a "Configuración" y seleccione "Acerca del teléfono". Toque varias veces en "Número de compilación" (generalmente siete u ocho veces) hasta que se active la opción de "Opciones de desarrollador". Regrese al menú principal de "Configuración", busque "Opciones de desarrollador" y acceda a esta sección. Dentro de las opciones de desarrollador, busque y active la función "Audio HD", que mejorará la calidad del sonido del dispositivo.

Cabe señalar que no todos los teléfonos Android tienen la opción "Audio HD". Si su dispositivo no cuenta con esta función, existen otras alternativas que también permiten aumentar el volumen y la claridad del sonido.

Otras técnicas para aumentar el volumen

Si las opciones anteriores no son suficientes o si no desea acceder a las "Opciones de desarrollador", existen otras maneras de mejorar el volumen sin necesidad de instalar aplicaciones de terceros.

Activar el límite de volumen personalizado

Algunos dispositivos Android permiten configurar un "límite de volumen multimedia", que controla el nivel máximo de volumen de los contenidos multimedia, como la música, los videos y las llamadas de voz. Esta opción es útil para evitar que el sonido sea demasiado bajo o, en algunos casos, para proteger la audición al limitar el volumen a un nivel seguro. Para activarlo, siga estos pasos:



Presione el botón de volumen en su teléfono.

Toque el icono de "Configuración" en el menú emergente de volumen.

En el menú de configuración, seleccione los tres puntos verticales ubicados en la parte superior derecha.

Elija la opción "Límite de volumen multimedia" y active esta opción.

Ajuste el control deslizante para establecer el volumen máximo que desee.

Uso de bocinas externas para mejorar la calidad de audio

Aunque es posible aumentar el volumen y mejorar la calidad del sonido a través de ajustes en el dispositivo, las bocinas internas de los teléfonos móviles generalmente no están diseñadas para ofrecer un sonido de alta potencia. En este caso, utilizar dispositivos externos puede ser una excelente opción para quienes buscan una experiencia de audio más envolvente.

Bocinas con bluetooth

Las bocinas bluetooth son una excelente opción para quienes desean disfrutar de un sonido de alta calidad. Estas ofrecen un volumen mucho más alto que el de los altavoces internos del celular y, al ser inalámbricas, brindan flexibilidad para usarlas en cualquier lugar. Además, muchas bocinas Bluetooth cuentan con funciones avanzadas de ecualización que permiten personalizar el sonido según las preferencias del usuario.

Bocinas con cable

Si no desea utilizar tecnología inalámbrica, también puede optar por bocinas externas con cable. Estas bocinas se conectan al puerto de auriculares o al puerto USB-C de su celular. Aunque no ofrecen la misma portabilidad que las bocinas Bluetooth, las bocinas con cable son una opción práctica y confiable para mejorar la calidad de audio.

Consejos para mantener el sonido de su celular en buen estado

Además de los ajustes de software, es importante cuidar los altavoces del celular para mantener una calidad de sonido óptima. Aquí algunos consejos para preservar el buen estado de los altavoces: