¿Atentado contra vehículo de seguridad de Francia Márquez fue una equivocación?

Tras el reporte del atentado que sufrió un vehículo del esquema de seguridad de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, el director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, entregó nuevos detalles sobre este hecho.

El general Salamanca aclaró que el objetivo de las disidencias de las FARC en Suárez, Cauca, no era atentar contra Francia Márquez, sino contra la fuerza pública. Además, añadió que quien estuvo detrás de este crimen fue ‘alias Mauricio’.

¿Cómo ocurrió el atentado?

Según el reporte preliminar, el carro estaba transitando por el corregimiento Timba, ubicado en el municipio de Buenos Aires, Cauca. En el vehículo solo estaban el conductor y otro integrante del esquema. Por fortuna, nadie resultó herido.

La vicepresidenta había sido sacada por la Policía de la cabecera municipal de Suárez en helicóptero y fue llevada a Cali, en el Valle del Cauca.

Francia Márquez se encontraba en la zona con la ministra de Educación, Aurora Vergara, para presentar la sede de la Universidad del Valle en Suárez.

¿Qué dijo Francia Márquez tras el atentado?

Por medio de un comunicado, la funcionaria expresó: “He sido informada, por parte de mi equipo de seguridad y protección, que el vehículo principal de la caravana vicepresidencial, en el que me movilizo normalmente, fue impactado por un proyectil, al parecer de fusil, (justo antes del ingreso al corregimiento de Timba, Cauca), el cual penetró al interior del vehículo sin causar ninguna lesión a los ocupantes”.

Asimismo recalcó que “los hechos ocurrieron momentos después de salir del municipio de Suárez, Cauca (donde me encontraba junto a la ministra de Educación, Aurora Vergara, visitando la que será la nueva sede de la Universidad del Valle para el norte del Cauca), y cuando ya estaba en la ciudad de Cali, atendiendo otro compromiso de mi agenda como vicepresidenta y ministra”.

Francia Márquez añadió que “esta vez no tenemos ningún hecho que lamentar, pero no puedo dejar de expresar mi enorme preocupación por el Cauca y por la tensión permanente que está viviendo mi gente todos los días en toda la región. Vinimos a traer la Universidad Pública a Suárez y no vamos a ceder en este esfuerzo por el futuro de nuestro pueblo”.

Por último, la vicepresidenta escribió: “Quiero con toda insistencia pedirle a los grupos alzados en armas silenciar los fusiles y permitirle al Cauca vivir en paz y que permitan que la universidad en territorio avance”.

