Indignación por intento de desalojo a una abuelita en Cali: hasta Petro reaccionó

El intento de desalojo en Cali de Inocencia Amaya, una abuelita de 80 años, provocó que hasta el presidente Gustavo Petro se pronunciara.



En redes sociales circuló el video en el que varios policías llegaron hasta la casa que habita la adulta mayor para que la abandonara.

Según información publicada por Blu Radio, hace dos años empezó el proceso contra la abuelita, luego de que el propietario de la casa que habita falleciera y sus herederos reclamaran el inmueble.

En declaraciones al medio Supernoticias, la mujer expresó: “Yo no soy una delincuente para que me vengan a rodear de esa manera. Yo soy una mujer sola y no tengo apoyo de nadie, solamente de los vecinos”.

Justamente fueron ellos los que intentaron intervenir para evitar que la sacaran de su hogar, luego de ver que un cerrajero llegara para abrir la puerta de la vivienda.

Al observar esto, doña Inocencia aseguró que “me llené de pánico y cogí un palo” y empezó a gritar “no más”.

Insistió en que “no he hecho nada malo. (…) Soy una vieja, no tienen por qué tumbarme la puerta”.

Tras ver las imágenes, el presidente Gustavo Petro pidió al Ministerio de Vivienda “ayudar a esta abuela del Valle del Cauca”.

Le pido a @Minvivienda ayudar a esta abuela del Valle del Cauca.

pic.twitter.com/VdK2L1Rhsk — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 25, 2024

Entre tanto, la Alcaldía de Cali informó que había suspendido el proceso de desalojo “mientras se logra adelantar por parte de Bienestar Social el traslado de un adulto mayor -que se encontraba al interior de la vivienda- a un centro de atención, donde se le pueda garantizar calidad de vida”.

“De acuerdo con los protocolos establecidos por la Secretaría de Seguridad de Cali, este procedimiento, que está en curso desde el año 2022, tuvo presencia del UNDMO -acorde a los procesos regulares-; sin embargo, en ningún momento intervinieron en el desarrollo del mismo”, agregó.