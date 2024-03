Avances exclusivos y posible fecha de lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves

La legendaria franquicia de lucha, Fatal Fury, está a la vuelta de la esquina con el esperado lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves. SNK nos sorprende con nuevos vídeos que muestran a personajes emblemáticos como Terry Bogard, Rock Howard, Hotaru Futaba, Tizoc y Preecha en acción. Estamos ante un título que promete revolucionar el género y llegar a las consolas a principios de 2025, aunque las plataformas exactas aún no han sido confirmadas.

Desde su anuncio hace unos años, Fatal Fury: City of the Wolves ha generado una enorme expectativa entre los aficionados a los juegos de lucha. Este nuevo capítulo en la saga promete traer de vuelta la emoción y la intensidad de los combates clásicos de la serie, con un aspecto visual que evoluciona gracias al motor Unreal Engine 4.

En los últimos tráilers presentados por SNK, podemos apreciar la calidad gráfica y el detalle en los movimientos de los personajes. Esta fecha de lanzamiento, situada a principios del próximo año, nos deja a la expectativa por adentrarnos nuevamente en South Town y enfrentarnos a los desafíos que nos depara este nuevo juego.

Los fans de la saga reconocerán a algunos de los luchadores icónicos que han marcado la historia de Fatal Fury y King of Fighters, entre otros. Con este nuevo título, SNK busca no solo satisfacer a los seguidores de siempre manteniendo la fidelidad a la saga, sino también atraer a nuevos jugadores con una experiencia de juego renovada y emocionante.

Volkers estaremos atentos a cualquier novedad de Fatal Fury: City of the Wolves. Que nos asegura una apasionante aventura de combates y emociones desenfrenadas.