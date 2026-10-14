Battlefield 6 lleva la guerra a Las Vegas y prepara una temporada con terror y destrucción

Las Vegas es conocida por sus casinos, sus luces de neón y una vida nocturna que parece no detenerse. Pero en Battlefield 6, ese escenario está a punto de convertirse en un campo de batalla donde los edificios pueden destruirse, los túneles ofrecen nuevas rutas de combate y cada escuadrón tendrá que adaptarse para sobrevivir.

Electronic Arts y Battlefield Studios quieren cerrar 2026 con una propuesta que amplíe las posibilidades de su juego de disparos. La idea no consiste únicamente en sumar escenarios, sino también en modificar la manera de combatir y ofrecer nuevas alternativas para quienes prefieren enfrentamientos más cortos o experiencias competitivas.

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La próxima etapa también tendrá espacio para el terror, con una celebración especial de Halloween que conectará este universo militar con una de las franquicias más reconocidas del género.



Las Vegas se convierte en un campo de batalla

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La temporada tendrá como escenario principal Nevada, con enfrentamientos que llevarán a los jugadores desde los casinos y hoteles de Las Vegas hasta instalaciones secretas en el desierto.

Uno de los mapas presentados es Vegas Strip, que transforma la conocida zona de entretenimiento en un escenario de guerra. Sus restaurantes, túneles, casinos y hoteles de varios pisos permitirán desarrollar enfrentamientos en diferentes espacios, con la destrucción como uno de los elementos centrales.

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El segundo mapa llevará la acción a las inmediaciones de Área 51, uno de los lugares más asociados con los secretos militares y las teorías sobre tecnología extraterrestre en Estados Unidos. Allí, los combates se desarrollarán entre las colinas del desierto y las instalaciones subterráneas.

La propuesta combina dos ambientes muy distintos: una ciudad llena de luces y estructuras urbanas, y un complejo rodeado de terrenos desérticos donde las instalaciones ocultas se convierten en parte del enfrentamiento.

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Pero estos escenarios son apenas el comienzo de los planes para los próximos meses.

La Temporada 5 de Battlefield 6 ya tiene fecha y llegará en tres fases

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Electronic Arts confirmó que la Temporada 5 de Battlefield 6 y Battlefield REDSEC comenzará el 13 de octubre de 2026. La actualización estará dividida en tres fases y sumará tres mapas durante su desarrollo.

La primera, denominada Asedio de Las Vegas, debutará el 13 de octubre con Vegas Strip y Área 51. También marcará el estreno de una nueva modalidad para REDSEC que apuesta por partidas más rápidas.

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La segunda fase, Atraco al casino, llegará el 10 de noviembre e incorporará el tercer mapa de la temporada. Se trata de un casino europeo ubicado en el Strip, cuyas bóvedas esconden secretos codiciados tanto por PAX como por la OTAN.

Este escenario estará centrado en los enfrentamientos a corta distancia y contará con elementos destructibles. Las tropas podrán abrir nuevos caminos y encontrar alternativas tácticas a medida que avanza la batalla.

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Finalmente, la tercera fase, Ases congelados, comenzará el 8 de diciembre. Su propuesta llevará un ambiente inesperadamente frío a Las Vegas y sumará una nueva Operación que recorrerá Vegas Strip y Área 51, en una lucha que busca cambiar el equilibrio del poder global.

REDSEC tendrá un Battle Royale más rápido

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Una de las novedades principales llegará desde Battlefield REDSEC. Con el inicio de la temporada se estrenará Royale rápido, una variante compacta del Battle Royale que tendrá menos jugadores y rondas más veloces.

El objetivo seguirá siendo el habitual: convertirse en el último escuadrón que permanezca en pie. Sin embargo, el sistema de reapariciones añadirá presión a cada enfrentamiento.

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Eliminar enemigos permitirá conseguir fichas de redespliegue para regresar a la partida. A medida que avance el combate, será necesario conseguir más bajas para obtener estas fichas, lo que hará que mantenerse con vida y elegir bien los enfrentamientos sea cada vez más importante.

El modo debutará en el mapa Vegas Strip y estará disponible desde la primera fase de la temporada.

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Además, regresarán las competiciones Open Series y Elite Series de Battlefield REDSEC. Esta última contará con una bolsa global de premios de 1.338.000 dólares, de acuerdo con el anuncio, sujeta a las condiciones y restricciones oficiales.

Dead Space llegará para celebrar Halloween

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La temporada también tendrá un encuentro con el terror. Entre el 20 de octubre y el 7 de noviembre, Battlefield 6 presentará un evento temporal inspirado en Dead Space.

Durante esta actividad, Pax Armata perseguirá tecnología secreta oculta bajo el Área 51. El escenario incluirá espacios ambientales adaptados de la nueva versión de Dead Space lanzada en 2023, además de artículos estéticos especiales que podrán desbloquearse.

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Electronic Arts aclaró que se tratará de un evento no canónico, concebido como una celebración de la franquicia de terror y no como parte oficial de la historia de Dead Space.

La colaboración llegará justo durante la temporada de Halloween y permitirá que los jugadores encuentren elementos reconocibles de esa saga dentro del universo de Battlefield.

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También habrá cambios solicitados por la comunidad

La Temporada 5 no se limitará a mapas y modos. Battlefield Studios anunció que trabaja en diferentes mejoras de calidad de vida, entre ellas ajustes importantes para Blackwell Fields y Nueva Sobek, que modificarán la forma de abordar ambos escenarios.

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La compañía también confirmó la llegada de Pelotones y un navegador de servidores, funciones mencionadas entre las novedades previstas para cerrar el año.

Patrick Klaus, gerente general de Battlefield Studios —Motive y Ripple Effect—, señaló que la temporada será la más grande hasta ahora y agradeció a la comunidad por acompañar el primer año de Battlefield 6.

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Con tres mapas, una modalidad más rápida para REDSEC, un evento de Halloween inspirado en Dead Space y herramientas adicionales para la comunidad, Battlefield Studios prepara una recta final de 2026 cargada de novedades.

La guerra llegará a Las Vegas el 13 de octubre, pero el contenido continuará expandiéndose hasta diciembre, cuando una nueva Operación llevará los combates por Vegas Strip y Área 51 a una escala mayor.

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