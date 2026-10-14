Call of Duty: Modern Warfare 4 revela cómo funcionará DMZ y cuándo podrás jugarlo

En Call of Duty, sobrevivir a un enfrentamiento no siempre significa salir victorioso. En las experiencias de extracción, conseguir el botín y llegar con vida al punto de salida puede ser tan importante como derrotar a los enemigos. Cada incursión plantea una apuesta: avanzar para conseguir mejores recursos o retirarse antes de perder todo lo que se ha conseguido.

Ese riesgo será una parte central de la próxima propuesta de Modern Warfare 4. Los jugadores tendrán que explorar una región peligrosa, administrar sus recursos y decidir cómo preparar a sus operadores antes de volver al combate. Pero esta vez, la preparación no se limitará a elegir armas y accesorios.

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El progreso también estará ligado a una base donde será posible fabricar equipo, desbloquear mejoras, desarrollar habilidades y gestionar las consecuencias de perder a un operador durante una misión.



Una base que evoluciona con cada incursión

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La Base de Operaciones Avanzada, conocida como FOB, será el centro de operaciones de la experiencia DMZ. Desde allí, los jugadores podrán organizar su equipamiento, revisar órdenes, fabricar objetos y preparar sus próximas incursiones en la región de Hajin.

La base tendrá estaciones especializadas que se desbloquearán o mejorarán a medida que avance la progresión. Entre ellas estarán el almacén, el armero, una galería de tiro, un vendedor y un espacio para exhibir las placas de identificación obtenidas de operadores rivales.

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El almacén comenzará con capacidad para 40 objetos y 12 armas. Los materiales recolectados durante las incursiones se convertirán automáticamente en cuatro recursos básicos: sintéticos, electrónicos, químicos y metales, que no ocuparán espacio de almacenamiento.

También habrá órdenes DMZ que guiarán el avance, contarán parte de la historia de la zona de exclusión y entregarán recompensas en dinero y materiales.

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Sin embargo, administrar la base será solo una parte de la experiencia. Lo que ocurra durante las incursiones tendrá consecuencias directas sobre los personajes y el equipo que se arriesgue en cada operación.

Los operadores podrán perderse, pero no todo estará perdido

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Los jugadores comenzarán con dos espacios para operadores de servicio activo, mientras que quienes tengan la Edición Bóveda contarán con tres. Será posible desbloquear espacios adicionales al subir de nivel.

Cada operador tendrá una placa de identificación que progresará mediante seis rangos, con tres niveles en cada uno. Al subir de nivel se obtendrán puntos para desarrollar habilidades en tres árboles diferentes: Warfighter, enfocado en el combate; Scout, orientado al reconocimiento y el saqueo; y Survivalist, dedicado a la supervivencia y la reanimación.

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Pero hay un riesgo importante: si un operador cae en combate y no logra extraerse, quedará en estado MIA, es decir, desaparecido en acción.

En ese caso, el jugador podrá pagar una fianza con dinero DMZ para recuperar al personaje y conservar sus mejoras, aunque regresará sin equipamiento. La otra opción será descartarlo y reclutar uno nuevo.

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Esta mecánica hace que las decisiones tengan un peso mayor: conservar un operador desarrollado puede exigir una inversión considerable, mientras que perderlo significa renunciar a parte del progreso acumulado.

Modern Warfare 4 confirma el acceso anticipado a DMZ

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Activision e Infinity Ward presentaron nuevos detalles de la experiencia de extracción y confirmaron que el acceso anticipado completo a DMZ comenzará el 20 de octubre de 2026.

Quienes reserven digitalmente la Edición Estándar o la Edición Bóveda podrán acceder antes a la campaña, desde el 16 de octubre. El lanzamiento global de Call of Duty: Modern Warfare 4 está previsto para el 23 de octubre de 2026.

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Las reservas digitales participantes estarán disponibles en Xbox Series X/S, Xbox en PC, PlayStation 5, Battle.net, Steam y Nintendo Switch 2, según la información entregada por Activision.

La experiencia DMZ tendrá una progresión independiente de 70 niveles. La experiencia conseguida en este modo también contribuirá al progreso general del usuario, pero la experiencia obtenida en Multijugador o Warzone no aumentará el nivel específico de DMZ.

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Fabricar equipo y preparar el armamento será fundamental

La FOB incluirá una impresora 3D que se desbloqueará al alcanzar el nivel 2 de jugador DMZ. Esta estación permitirá fabricar consumibles, portaplacas, mochilas tácticas, equipo letal y táctico, mejoras de campo, rachas de bajas e ingredientes más complejos.

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Para utilizarla será necesario reunir recetas, recursos e ingredientes específicos durante las incursiones. Los jugadores también podrán fijar recetas para identificar con mayor facilidad los materiales que necesitan conseguir en Hajin.

El armero, por su parte, se desbloqueará en el nivel 10 de DMZ. Allí se podrán comprar y personalizar armas utilizando dinero del modo, aunque primero será necesario encontrar y extraer los manuales correspondientes para poder adquirir y construir determinados modelos de manera ilimitada desde la base.

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El juego contará con 32 armas de lanzamiento distribuidas en ocho categorías. Las armas modificadas en el armero podrán tener hasta cinco espacios de accesorios comprados con dinero y uno adicional de Accesorios Apex. Las armas encontradas durante las incursiones podrán contar con hasta ocho espacios.

Además, la experiencia y los accesorios desbloqueados en el armero se compartirán entre Multijugador y DMZ.

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Entrar a Hajin también será una decisión estratégica

Antes de cada incursión, los equipos podrán elegir entre tres modalidades: misiones de historia, operaciones dinámicas o modo libre.

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También tendrán distintas formas de desplegarse, dependiendo del dinero DMZ disponible. La inserción a pie será gratuita y dejará al equipo en un punto aleatorio. Otras opciones permitirán utilizar vehículos o transporte aéreo:

Polaris Dagor A1: 5.000 de dinero DMZ.

LTV: 25.000 de dinero DMZ.

Helicóptero: 50.000 de dinero DMZ.

Avión de carga: 100.000 de dinero DMZ.

El avión de carga permitirá saltar en paracaídas desde gran altura y escoger con precisión el punto de aterrizaje. Si un jugador se queda sin fondos o recursos, también podrá utilizar un equipamiento gratuito para regresar a la acción sin arriesgar el inventario guardado.

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La región tendrá amenazas adicionales, como tenientes y comandantes. Los primeros podrán soltar armas especiales, llaves y maletines que revelarán la ubicación del equipo en el mapa. Entre los comandantes estarán Colossus, un soldado fuertemente blindado; Deathstalker, un dron autónomo gigante; y un tanque de batalla norcoreano.

Prestigio y cacerías entre jugadores

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Los operadores también podrán acceder a un sistema de Prestigio al alcanzar el rango máximo de su placa de identificación y reunir 18 puntos de rasgo. Para hacerlo será necesario sacrificar equipamiento de distintas rarezas y pagar cantidades crecientes de dinero DMZ.

El sistema permitirá obtener rasgos permanentes para los operadores. A partir del cuarto nivel de Prestigio, el jugador podrá recibir un nuevo rasgo y decidir si reemplaza alguno de los tres existentes o mantiene su combinación actual.

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Por otro lado, la FOB contará con una clasificación de recompensas que seguirá a los jugadores más buscados y a los mejores cazadores de recompensas. Eliminar operadores rivales incrementará la recompensa asociada a la placa de identificación del atacante. Al acumular cuatro bajas entre incursiones, el jugador recibirá el estado de Buscado, que alertará a los operadores cercanos y mostrará su ubicación aproximada.

Quienes asuman el papel de cazadores podrán pagar por información sobre estos objetivos y obtener la recompensa si eliminan al jugador buscado y extraen su placa de identificación.

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Con una base que evoluciona, operadores que pueden quedar desaparecidos, fabricación de equipo y recompensas por cazar rivales, DMZ plantea una experiencia en la que prepararse será tan importante como combatir. El acceso anticipado comenzará el 20 de octubre, antes del lanzamiento global de Call of Duty: Modern Warfare 4, previsto para el 23 de octubre de 2026.

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