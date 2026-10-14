EA SPORTS FC 27 sorprende con el regreso de Futuras Estrellas y nuevos talentos del fútbol

El fútbol siempre está buscando a sus próximas grandes figuras. Mientras algunos jugadores ya dominan las canchas más importantes del mundo, otros empiezan a llamar la atención con actuaciones que despiertan preguntas sobre hasta dónde pueden llegar. Identificar a esos talentos antes de que se conviertan en estrellas es parte de la emoción que rodea al deporte.

En los videojuegos, esa expectativa también se traslada a la comunidad. Cada temporada, los aficionados encuentran nuevas formas de seguir a sus futbolistas favoritos, descubrir nombres poco conocidos y proyectar quiénes podrían convertirse en referentes durante los próximos años.

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Esa conexión entre el presente y el futuro del fútbol tiene un espacio propio dentro de EA SPORTS FC, una franquicia que ha convertido el seguimiento de las jóvenes promesas en parte de la experiencia de Football Ultimate Team.



Una campaña que ha anticipado grandes nombres

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La iniciativa Futuras Estrellas cuenta con antecedentes de jugadores que después alcanzaron un lugar destacado en el fútbol internacional. Entre los nombres que han formado parte de esta campaña aparecen Jude Bellingham, Alyssa Thompson, Pedri y Bradley Barcola.

La propuesta no se limita al fútbol masculino. También reconoce a las jugadoras que están construyendo su camino profesional y que podrían convertirse en referentes de sus equipos y selecciones.

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En esta edición, uno de los nombres que llama la atención es el del mexicano Gilberto Mora, mediocampista del Club Tijuana. Su presencia pone el foco en el talento de la Liga MX y amplía la mirada hacia futbolistas que buscan abrirse espacio en el panorama internacional.

Pero hay otro joven que ocupa un lugar central en la campaña, gracias a su crecimiento reciente y a una historia que también conecta con los jugadores que crecieron disfrutando de la franquicia.

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Rio Ngumoha lidera Futuras Estrellas en EA SPORTS FC 27

Electronic Arts confirmó el regreso de Futuras Estrellas a EA SPORTS FC 27, con Rio Ngumoha, delantero del Liverpool, como protagonista del primer equipo de la campaña. El contenido estará disponible en Football Ultimate Team desde el 9 de octubre de 2026, y sus ítems podrán aparecer en sobres hasta el 16 de octubre.

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Ngumoha ganó reconocimiento después de convertirse en el goleador más joven del Liverpool al marcar un tanto decisivo frente al Newcastle durante la temporada anterior. Posteriormente, hizo su debut con la selección absoluta de Inglaterra durante el verano.

El futbolista también destacó la relación que mantiene con la franquicia. Según explicó, creció jugando EA SPORTS FC y soñaba con aparecer algún día dentro del videojuego. Ahora participa como embajador de una campaña dedicada precisamente a reconocer el potencial de la siguiente generación.

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Su paso por la edición anterior también dejó cifras llamativas dentro de la comunidad: su ítem de Futuras Estrellas en EA SPORTS FC 26 acumuló más de 37,5 millones de goles y 30,7 millones de asistencias, además de ser evolucionado en más de 312.000 ocasiones.

Estos son los jugadores del primer equipo

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El primer equipo reúne a 15 futbolistas de diferentes ligas, clubes y nacionalidades. Entre ellos aparecen jóvenes promesas del fútbol europeo, representantes de la MLS y talentos del fútbol mexicano.

La lista anunciada por EA SPORTS FC incluye a:

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Mika Godts: Paris Saint-Germain, Bélgica.

Yoan Bonny: Lombardia FC, Costa de Marfil.

Julian Hall: Red Bull New York, Estados Unidos.

Vicky López: FC Barcelona femenino, España.

Josh King: Fulham, Inglaterra.

Gilberto Mora: Club Tijuana, México.

Rio Ngumoha: Liverpool, Inglaterra.

Tom Bischof: Bayern Múnich, Alemania.

Lily Yohannes: OL Lyonnes femenino, Estados Unidos.

Laura Blindkilde: Manchester City femenino, Inglaterra.

Myles Lewis-Skelly: Arsenal, Inglaterra.

Jacobo Ramón: Como, España.

Jon Martín: Real Sociedad, España.

Lewis Hall: Newcastle United, Inglaterra.

Robin Risser: RC Lens, Francia.

El Equipo 2 de Futuras Estrellas se anunciará el 16 de octubre. Además de los ítems que llegarán a Football Ultimate Team, habrá futbolistas adicionales que podrán obtenerse mediante Desafíos de creación de plantillas y Objetivos.

La Academia vuelve para desarrollar a la próxima estrella

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Otra de las propuestas que regresa es la Academia de Futuras Estrellas. Este sistema permite elegir a un jugador elegible que cumpla con el requisito de edad máxima e inscribirlo para avanzar por una cadena de Evolución.

La idea es que cada jugador pueda desarrollar su propia promesa y convertirla progresivamente en una figura destacada dentro de Football Ultimate Team. De esta manera, la comunidad no solo podrá seguir a los talentos seleccionados por la campaña, sino también participar en el crecimiento de una futura estrella creada a partir de sus decisiones.

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EA SPORTS FC 27 está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

Con el regreso de Futuras Estrellas, la franquicia vuelve a poner sobre la mesa una de las preguntas más atractivas para los aficionados: qué jóvenes terminarán convirtiéndose en los grandes nombres del fútbol. La campaña comienza con Ngumoha al frente y una nueva lista de talentos para descubrir, mientras la Academia ofrece otra forma de acompañar su evolución dentro del juego.

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