IKEA y Xbox sorprenden con una colección que lleva el gaming a todos los espacios del hogar

Jugar videojuegos ya no significa necesariamente sentarse frente a un escritorio durante horas. Una partida puede comenzar en la sala, continuar en la habitación o convertirse en un plan compartido con amigos y familiares. A medida que el gaming se integra a la vida cotidiana, también cambia la manera en que los jugadores organizan sus espacios y eligen los muebles que los acompañan.

El reto está en encontrar soluciones que respondan a las necesidades de una sesión de juego, pero que no desentonen con el resto de la casa cuando la consola se apaga. Los controles, las pantallas, los cables y los accesorios necesitan su lugar, aunque no todos quieren dedicar una habitación completa a esta actividad.

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Esa búsqueda de equilibrio entre entretenimiento, comodidad y diseño se ha convertido en una oportunidad para explorar nuevas formas de integrar los videojuegos a los hogares.



Cuando los muebles también hacen parte de la experiencia gamer

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El diseño de un espacio para jugar no depende únicamente de una buena pantalla o una consola. La distribución de los muebles, la facilidad para mover los equipos y la posibilidad de mantener los accesorios organizados también influyen en cómo se disfruta una partida.

Por eso, las soluciones más prácticas son aquellas que se adaptan a distintas situaciones. Un mueble puede servir para organizar una consola durante el día y permitir una sesión de juego en la sala por la noche. De la misma manera, un asiento pensado para jugar puede resultar útil en otros momentos sin ocupar permanentemente un espacio.

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Esta idea plantea una pregunta interesante para quienes disfrutan los videojuegos: ¿cómo diseñar muebles que respondan a las necesidades del gaming sin que toda la casa tenga que girar alrededor de él?

IKEA y Xbox presentan YXSTABY, su nueva colección para gamers

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IKEA y Xbox anunciaron YXSTABY, una colección de nueve productos creada para integrar el gaming a los espacios cotidianos del hogar. La propuesta combina la experiencia de Xbox en la manera en que las personas juegan con el conocimiento de IKEA sobre mobiliario y soluciones funcionales para la casa.

Cada producto fue desarrollado en colaboración entre un diseñador de IKEA y uno de Xbox, con el propósito de combinar las necesidades de los jugadores con muebles que también tengan sentido fuera de una sesión de videojuegos.

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La colección incluye soluciones para mover pantallas, organizar accesorios, mejorar la comodidad durante las partidas y exhibir objetos relacionados con esta afición. La intención es que los productos puedan seguir utilizándose o integrándose a la decoración cuando termina el juego.

Víctor Freydell, líder regional de negocio en IKEA, explicó que el objetivo fue repensar la convivencia entre el gaming y las demás actividades del hogar. Por su parte, Jesús Grovas, líder sénior de Comunicaciones de Xbox para Latinoamérica, destacó la intención de desarrollar productos prácticos y asequibles que permitan incorporar los videojuegos a la vida cotidiana.

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Un mueble con ruedas y un sillón pensado para diferentes posiciones

Entre los productos destacados está un mueble para TV con ruedas, diseñado para trasladar la pantalla al lugar donde se quiera jugar e incluso cambiarla de habitación. También cuenta con espacio para guardar la consola, los controles y otros accesorios, además de soluciones para organizar los cables.

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Otra de las piezas es un sillón gaming concebido para permitir diferentes posiciones durante las partidas. Su diseño facilita recostarse, inclinarse hacia adelante o moverlo de un lugar a otro. Además, es ligero para guardarlo cuando no se necesita y tiene un bolsillo inferior para mantener el control al alcance de la mano.

Estas dos propuestas reflejan el enfoque de la colección: adaptar el espacio a la actividad, en lugar de obligar a que el espacio permanezca dedicado exclusivamente a jugar.

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Controles de Xbox convertidos en objetos para el hogar

La colaboración también incorpora referencias visuales al universo Xbox en productos que pueden utilizarse en distintas habitaciones.

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La forma del D-pad, la cruceta direccional de los controles, inspira el diseño de un cojín y una bandeja. El taburete toma como referencia los thumbsticks, las palancas analógicas utilizadas para controlar el movimiento en los videojuegos.

La colección incluye además una vitrina para exhibir controles y otros objetos de colección. Esta pieza puede funcionar tanto para organizar artículos relacionados con los videojuegos como para complementar la decoración de un espacio.

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De esta manera, YXSTABY no se limita a crear muebles para jugar: también busca que la afición por los videojuegos tenga presencia en el hogar sin depender de una habitación temática.

¿Dónde se puede comprar YXSTABY en Colombia?

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La colección ya está disponible en las tiendas de IKEA de Bogotá, Cali y Medellín, además de su tienda en línea.

La compañía no detalló en la información suministrada los precios individuales de los nueve productos, por lo que es necesario consultar el catálogo para conocer sus valores y disponibilidad.

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Con YXSTABY, IKEA y Xbox apuestan por una manera más flexible de integrar el gaming a la vida cotidiana. La colección propone muebles que pueden acompañar una partida, ayudar a mantener los accesorios organizados y seguir teniendo utilidad cuando llega el momento de hacer una pausa. Para quienes quieren compartir los videojuegos con otras actividades del hogar, la idea es que jugar no implique transformar toda la casa en una zona gamer.

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