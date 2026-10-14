Just Dance: Decades of Hits revive seis décadas de música con una nueva aventura

Hay canciones que basta con escuchar unos segundos para que alguien empiece a bailar. Algunas recuerdan las fiestas familiares, otras evocan una época de la adolescencia y muchas siguen sonando en reuniones sin importar la edad de quienes están presentes. Esa conexión entre música y recuerdos es una de las claves que ha mantenido vigente a Just Dance durante años.

La franquicia de Ubisoft convirtió los movimientos frente a una pantalla en una actividad para compartir con amigos y familiares. Su propuesta no depende de dominar una coreografía perfecta, sino de seguir el ritmo, sumar puntos y disfrutar de canciones que han marcado diferentes momentos de la cultura popular.

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Con una comunidad que, según Ubisoft, supera los 80 millones de jugadores en todo el mundo, la serie continúa explorando maneras de reunir a varias generaciones alrededor de la música. Esta vez, el recorrido no se concentra en una sola época ni en un único estilo.



Un recorrido musical que conecta generaciones

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La música de los años 70, 80 y 90 convive con éxitos de las décadas posteriores en una selección que busca reunir distintos gustos en una misma experiencia. Desde los sonidos de ABBA y Elton John hasta propuestas contemporáneas de Bad Bunny, Sabrina Carpenter y TWICE, el repertorio mezcla clásicos y canciones recientes.

La propuesta también incorpora escenarios visuales inspirados en cada época, con la intención de que cada baile tenga una identidad propia. Así, la experiencia no se limita a elegir una canción y seguir sus movimientos: también busca transportar a los jugadores al ambiente musical que representa.

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Pero el repertorio es solo una parte de la apuesta. La nueva edición incorpora una historia que llevará a los jugadores por diferentes épocas, con personajes y desafíos que dan forma a una aventura musical.

Just Dance: Decades of Hits ya está disponible en todo el mundo

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Ubisoft anunció el lanzamiento mundial de Just Dance: Decades of Hits, una nueva entrega que reúne 35 canciones de seis décadas y añade un Modo Aventura centrado en un viaje a través del tiempo.

El juego está disponible desde el 13 de octubre de 2026 para Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La versión para Nintendo Switch 2 llegará el 10 de noviembre y estará disponible como actualización gratuita para quienes tengan la edición de Nintendo Switch.

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La novedad principal está en su Modo Aventura. En esta historia, los jugadores acompañarán a Lyra, hija del Dr. Gigavolt, en una misión para rescatar a su padre. El recorrido incluye seis mundos temáticos inspirados en distintas décadas, actividades, recompensas exclusivas y canciones relacionadas con cada época.

Este modo está incluido para quienes tengan Just Dance: Decades of Hits, por lo que no se presenta como un contenido independiente.

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De ABBA a Bad Bunny: estas son algunas de las canciones

La selección incluye temas de diferentes géneros y generaciones. Entre las canciones anunciadas se encuentran:

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Años 70: Mamma Mia, de ABBA; Crocodile Rock, de Elton John; y Come and Get Your Love.

Años 80: It's Tricky, de RUN DMC; Uptown Girl, de Billy Joel; Into the Groove, de Madonna; y Jump.

Años 90: Wannabe, de Spice Girls; Just a Girl, de No Doubt; Around the World, de Daft Punk; y Coconut, de SMiLE.dk.

Años 2000 y 2010: Stronger, de Britney Spears; Bye Bye Bye, de *NSYNC; Feel Good Inc., de Gorillaz; Danza Kuduro, de Don Omar y Lucenzo; y Give Me Everything, de Pitbull y sus colaboradores.

Años 2020: Manchild, de Sabrina Carpenter; NUEVAYoL, de Bad Bunny; Midnight Sun, de Zara Larsson; HOT TO GO!, de Chappell Roan; y MORE & MORE, de TWICE.

La lista también incorpora canciones vinculadas a la aventura, como Across All Time y Supersonic, de Lyra Gigavolt, y Hi Lyfe, de Cult of Sound.

Hasta seis personas pueden bailar juntas

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El juego está pensado para encuentros y fiestas, con un modo local que permite participar a un máximo de seis jugadores. Para registrar los movimientos se utiliza la aplicación gratuita Just Dance Controller en un teléfono compatible, sin necesidad de comprar accesorios de control adicionales.

También regresa el Modo Fiesta, que introduce reglas cambiantes en cada ronda para hacer las partidas menos predecibles. Para quienes quieran incorporar actividad física a sus sesiones, el Modo Entrenamiento registra las calorías quemadas durante los bailes.

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Otra novedad es el sistema de tarjetas de bailarín, con el que cada participante puede personalizar su perfil dentro del juego.

Un mismo lugar para las canciones de varias ediciones

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Quienes tengan Just Dance: Decades of Hits y alguna de las ediciones Just Dance 2023, 2024, 2025 o 2026 podrán acceder a sus canciones desde un mismo lugar y en la misma consola, sin tener que cambiar de juego ni recorrer menús separados.

La integración también contempla las canciones de los Music Packs adquiridos y los temas disponibles mediante una suscripción activa a Just Dance+. Este servicio requiere conexión permanente a internet y está sujeto a disponibilidad por país, además de las condiciones de suscripción correspondientes.

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Con Decades of Hits, Ubisoft busca que la pista de baile funcione como un punto de encuentro entre generaciones: quienes crecieron con los clásicos podrán compartirlos con quienes prefieren los éxitos actuales, mientras la aventura añade otra forma de recorrer el repertorio. El resultado es una edición que combina música, desafíos y juego en grupo, con seis décadas como hilo conductor.

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