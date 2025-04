Prince of Persia: The Lost Crown debuta en móviles con funciones diseñadas para cada jugador

La llegada de Prince of Persia: The Lost Crown a dispositivos móviles marca un nuevo capítulo en la evolución del clásico de acción y aventura. Esta adaptación no se limita a replicar el título original en un nuevo formato: se trata de una versión cuidadosamente rediseñada que busca ofrecer una experiencia fluida, personalizable y accesible en smartphones y tablets.

Desarrollado por Ubisoft Da Nang, el port móvil incluye una demo gratuita y conserva la esencia del juego original, que fue lanzado previamente para PC, Mac y consolas. Lo interesante es cómo el estudio logró adaptar un juego de plataformas con un alto nivel de precisión técnica y narrativa, sin comprometer la calidad ni la jugabilidad.

Desde su anuncio, el equipo de desarrollo dejó claro su objetivo: trasladar la complejidad del esquema de control original a una interfaz táctil intuitiva. Para lograrlo, se incluyeron funciones como el remapeo completo de controles, botones táctiles ajustables en tamaño y transparencia, y compatibilidad con mandos físicos. También se añadió retroalimentación visual dinámica que permite una mejor lectura de los controles en pantalla.

El juego corre a 60 cuadros por segundo en dispositivos recientes, manteniendo gráficos de alta calidad que reflejan la riqueza visual del Monte Qaf, el entorno mitológico donde transcurre la historia. Esta ambientación, inspirada en la cultura persa, incluye una variedad de biomas conectados entre sí, cada uno con su propio diseño, desafíos y secretos por descubrir.

La historia se centra en Sargon, un guerrero que pertenece a una orden de élite conocida como Los Inmortales. Su misión: rescatar al príncipe Ghassan y restaurar el equilibrio de una tierra sumida en el caos. A lo largo del camino, el jugador se enfrentará a criaturas mitológicas y enemigos corrompidos, utilizando habilidades de combate, mecánicas de plataformas y los conocidos Poderes del Tiempo, distintivos de la saga.

Lo más destacable de esta versión móvil es su apuesta por la accesibilidad. Todas las funciones premiadas por The Game Awards 2024 en esta categoría están disponibles aquí: desde la posibilidad de ralentizar el tiempo hasta el uso automático de pociones o el bloqueo asistido en combate. Además, se incluyó un sistema de dificultad adaptable, pensado tanto para quienes buscan un reto exigente como para quienes prefieren una experiencia más relajada.

Alexis Denancé, director de contenido de Ubisoft Da Nang, explicó que cada decisión de diseño respondió a un objetivo claro: eliminar barreras sin diluir la propuesta central del juego. “Nos enfocamos en opciones de calidad de vida que facilitaran el movimiento y el combate, sin restarle profundidad”, comentó.

Este enfoque no solo amplía el público potencial del juego, sino que también sienta un precedente para futuras adaptaciones de títulos AAA al entorno móvil. Lejos de ofrecer una versión simplificada, Prince of Persia: The Lost Crown Mobile busca posicionarse como una alternativa completa que puede disfrutarse sin conexión a internet y en cualquier lugar.

