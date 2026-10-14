Ramen House: el restaurante de Bogotá que mezcla Dragon Ball, anime y comida japonesa

Bogotá tiene planes para todos los gustos, pero hay lugares que consiguen llamar la atención de quienes crecieron viendo anime y todavía disfrutan sus personajes favoritos. Para algunos, salir a comer significa encontrar un buen plato; para otros, también importa el ambiente, las fotografías y la posibilidad de compartir una experiencia relacionada con sus series preferidas.

La cultura japonesa lleva años ganando espacio entre los aficionados colombianos, con eventos de cosplay, convenciones y establecimientos que mezclan gastronomía con entretenimiento. En el centro de Bogotá, cerca de las calles históricas de La Candelaria, existe una propuesta que combina varios de esos elementos.

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La idea es sencilla: reunir comida de inspiración japonesa y referencias a algunos de los animes más reconocidos en un mismo espacio. Así, una salida puede convertirse también en una oportunidad para conversar sobre personajes, recordar escenas y descubrir nuevas preparaciones.



Un recorrido por el universo del anime en Bogotá

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La capital cuenta con diferentes establecimientos dedicados a la cultura japonesa, pero no todos combinan gastronomía y ambientación temática de la misma manera. Algunos se enfocan en una serie específica, mientras otros reúnen referencias a distintas producciones.

En diciembre de 2024, Infobae Colombia destacó varios lugares de Bogotá para los aficionados al anime, el manga y el cosplay. Entre ellos mencionó restaurantes con decoraciones inspiradas en series populares y menús que incluyen ramen, sushi y preparaciones al wok.

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Este tipo de espacios puede resultar atractivo para familias, grupos de amigos y seguidores que quieren salir de la rutina. Sin embargo, la experiencia no depende solamente de los murales o las figuras: la oferta gastronómica también hace parte importante de la visita.

Ramen House, el restaurante inspirado en Dragon Ball y otros animes

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Uno de los lugares que reúne estas características es Ramen House, un restaurante temático japonés ubicado en la localidad de La Candelaria. La Fundación Gilberto Alzate Avendaño, a través de su plataforma En el Centro Encuentro, lo describe como un establecimiento inspirado en Dragon Ball y sus diferentes sagas.

Su dirección es calle 12B #2-29, en el centro histórico de Bogotá, cerca del Chorro de Quevedo. También aparece documentada una sede en el sector de Corferias, en la calle 25 #37-24, en un artículo publicado por Infobae en 2024. Como las sedes y sus condiciones pueden cambiar, conviene confirmar cuáles están operando antes de organizar la visita.

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La ambientación va más allá de una sola franquicia. De acuerdo con el mismo medio, el restaurante cuenta con referencias a Dragon Ball, Naruto, Evangelion, One Piece, One Punch Man y Fullmetal Alchemist. Esta variedad permite que los aficionados encuentren personajes y detalles de distintas series durante su recorrido por el lugar.

¿Qué se puede comer en Ramen House?

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El menú combina diferentes preparaciones de inspiración asiática. Entre las opciones mencionadas en la información publicada por Infobae están el ramen, el sushi, los platos al wok y el poke.

Uno de los platos descritos es el Ebyfurya, una preparación con mariscos y pescado en caldo miso a base de tomate, acompañada de fideos, aguacate y especias orientales. También aparece el Jiren Roll, una opción de sushi con salmón tempurizado, pepino, cebollín, mayonesa japonesa y otros ingredientes.

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En esa publicación, el restaurante reportó precios de platos entre $32.900 y $67.900, según los ingredientes y la preparación. Sin embargo, esos valores corresponden a información publicada en diciembre de 2024 y no deben tomarse como una carta de precios vigente para 2026. Lo recomendable es consultar el menú actualizado antes de ir.

Más que una comida: actividades para los aficionados

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Ramen House también ha sido escenario de actividades relacionadas con la cultura geek. Según la información recogida por Infobae, allí se han realizado conciertos, talleres, dinámicas, concursos y trivias. El restaurante también recibió a Mario Castañeda, reconocido por interpretar la voz de Goku para Latinoamérica.

Estas actividades amplían la propuesta para quienes disfrutan compartir sus aficiones con otras personas. La programación puede variar, por lo que es mejor revisar las redes oficiales del establecimiento para conocer los eventos anunciados y sus fechas.

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Dirección, contacto y recomendaciones antes de ir

Para quienes quieran conocer la sede del centro, estos son los datos publicados en fuentes consultadas:

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Dirección: calle 12B #2-29, La Candelaria, Bogotá.

Teléfono de contacto: 323 817 0605.

Correo electrónico: info@ramenhouse.com.co.

Tipo de establecimiento: restaurante japonés temático.

Los horarios publicados en directorios comerciales señalan atención desde el mediodía, con cierre más tarde los viernes y sábados. Como puede haber diferencias entre plataformas y cambios en el servicio, es importante confirmar el horario del día elegido directamente con el restaurante.

Ramen House es una opción para quienes quieren combinar comida de inspiración japonesa con referencias a sus animes favoritos. Ya sea para una salida familiar, una reunión de amigos o una visita de aficionados a Dragon Ball, el lugar reúne gastronomía y cultura geek en un mismo espacio, en pleno centro de Bogotá.

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