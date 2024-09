Sony presenta la PS5 Pro con una potencia gráfica mejorada y trazado de rayos avanzado

Sony ha desvelado oficialmente la PlayStation 5 Pro, una nueva versión de su aclamada consola que ofrece mejoras clave en el rendimiento gráfico y la jugabilidad. Tras meses de especulaciones y una larga espera, Mark Cerny, arquitecto principal de la PS5, confirmó que la PS5 Pro está diseñada para satisfacer a los jugadores más exigentes y a los fieles seguidores de PlayStation, proporcionando una experiencia visual superior y tasas de fotogramas más fluidas y mejoradas.

La PS5 Pro se destaca por contar con una GPU un 45% más potente, lo que permite una renderización mucho más rápida y una jugabilidad más fluida. La memoria también ha recibido un incremento del 28% en su velocidad, lo que mejora la capacidad de procesamiento de datos y optimiza el rendimiento en los títulos más demandantes. Estas mejoras aseguran gráficos con una mayor fidelidad y la posibilidad de alcanzar los 60 FPS de manera estable en una amplia variedad de juegos.

Uno de los aspectos más innovadores de la PS5 Pro es su trazado de rayos avanzado, que mejora de manera notable los efectos de luz y sombra en tiempo real. Las simulaciones de reflejos y refracciones de la luz serán mucho más precisas y dinámicas, gracias a la capacidad de los rayos de rebotar el doble, o incluso el triple, de rápido en comparación con la PS5 original.

Llega la nueva PS5 Pro con grandes novedades y mejor rendimiento Imagen: cortesía PlayStation

PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) es otra de las tecnologías que hace de la PS5 Pro una consola revolucionaria. Utilizando aprendizaje automático, esta técnica de reescalado aumenta la claridad de imagen al añadir detalles que antes no eran visibles, brindando a los jugadores una experiencia visual nítida y espectacular, similar a la tecnología DLSS de Nvidia.

Almacenamiento y conectividad de última generación

La PS5 Pro contará con un SSD de 2 TB que no solo mejora los tiempos de carga, sino que también proporciona espacio más que suficiente para almacenar títulos grandes y exigentes. Además, esta nueva versión de la consola incluirá soporte para Wi-Fi 7, lo que garantiza velocidades de conexión ultrarrápidas, especialmente en territorios donde esta tecnología esté disponible.

La PS5 Pro encaja perfectamente en la familia de productos PS5 Imagen: cortesía PlayStation

Juegos optimizados para PS5 Pro

La consola no solo mejorará el rendimiento de los juegos futuros, sino que también ofrecerá parches de optimización para títulos ya existentes. Juegos como Demon's Souls Remake, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7 y The Last of Us Part II Remasterizado estarán entre los primeros en aprovechar el hardware avanzado de la PS5 Pro, ofreciendo gráficos más detallados y un rendimiento superior.

Además, la PS5 Pro Game Boost aplicará mejoras a más de 8500 juegos de PS4 compatibles con versiones anteriores, lo que estabilizará las tasas de fotogramas y aumentará la resolución en muchos de estos títulos. Los juegos optimizados podrán identificarse con la etiqueta PS5 Pro Enhanced, lo que permitirá a los jugadores saber qué títulos se beneficiarán de las mejoras.

Diseño y disponibilidad

En cuanto a su diseño, la PS5 Pro sigue las líneas de la PS5 Slim, aunque con algunas diferencias en el tamaño y la disposición interna para soportar el incremento de potencia. La consola, que estará disponible tanto en versión con disco como sin disco, permitirá a los usuarios adquirir la unidad de Blu-ray Disc Ultra HD por separado, si así lo desean. Además, se lanzarán cubiertas intercambiables para personalizar el aspecto de la consola.

La PS5 Pro se lanzará oficialmente el 7 de noviembre de 2024, con un precio de $2.816.246 pesos colombianos. Los pedidos anticipados comenzarán el 26 de septiembre de 2024 a través de los minoristas participantes y en la tienda oficial de PlayStation. También se podrá adquirir un soporte para colocar la consola en vertical por separado.

El futuro del gaming con PS5 Pro

La PS5 Pro es el siguiente paso lógico para Sony en su misión de ofrecer las mejores experiencias de juego a los usuarios. Con sus mejoras en el rendimiento gráfico, su capacidad de gaming a 8K, y las tecnologías avanzadas como el trazado de rayos y la PSSR, esta nueva consola promete redefinir lo que es posible en el mundo de los videojuegos. Ya sea para los jugadores que buscan gráficos excepcionales o para aquellos que desean aprovechar al máximo sus títulos favoritos, la PS5 Pro se perfila como una opción imprescindible.

Con el lanzamiento de esta nueva consola, Sony asegura que seguirá apoyando tanto a los usuarios de PS5 como a los de PS5 Pro, ofreciendo actualizaciones y contenido que maximicen la experiencia en ambas versiones, garantizando que, independientemente del modelo que elijan, los jugadores reciban el mejor rendimiento posible.

