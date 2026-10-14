Ted Lasso y AFC Richmond regresan a EA SPORTS FC 27 con una sorpresa histórica

Hay equipos de fútbol que se ganan un lugar en la memoria por sus títulos, sus estrellas o sus rivalidades. Otros consiguen algo distinto: conectar con la gente a través de sus historias. AFC Richmond pertenece a este segundo grupo, un club ficticio que pasó de la televisión a convertirse en parte de la experiencia de los videojuegos de fútbol.

La llegada de Ted Lasso a EA SPORTS FC permitió que los aficionados se acercaran a los personajes de la serie desde otra perspectiva. Ya no se trataba solamente de ver sus partidos o seguir sus historias, sino de llevar al equipo a la cancha y decidir cómo debía jugar.

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Ahora, esa conexión se prepara para explorar nuevas posibilidades. El club tendrá más presencia dentro del juego y abrirá la puerta a una experiencia que hasta ahora no había formado parte de esta colaboración.



Un club ficticio que sigue ampliando su historia

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La relación entre Ted Lasso y EA SPORTS FC se ha construido alrededor de personajes, escenarios y elementos reconocibles para quienes siguen la serie. AFC Richmond no es un equipo real, pero su identidad ha logrado conectar con los aficionados que disfrutan tanto del fútbol como de las historias que ocurren fuera de la cancha.

En esta nueva etapa, la propuesta no se limitará a recuperar al entrenador y a los jugadores que ya conocen los seguidores. También permitirá explorar otras facetas del club, con opciones para quienes prefieren disputar partidos, construir una carrera como director técnico o desarrollar su propio equipo dentro de Football Ultimate Team.

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Además, el regreso de Nelson Road, el estadio de Richmond, permitirá reencontrarse con uno de los escenarios más reconocibles de la serie. Sin embargo, el cambio más importante estará relacionado con una parte del club que ahora podrá tener su propio espacio en el terreno de juego.

Las Chicas Galgo llegan por primera vez a EA SPORTS FC 27

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Electronic Arts confirmó la renovación de su colaboración con Warner Bros. Interactive Entertainment y anunció que el equipo femenino de AFC Richmond debutará en EA SPORTS FC 27. La actualización de esta alianza también traerá de regreso a Ted Lasso, nuevas historias y contenido temático en varios modos de juego.

Las Chicas Galgo estarán disponibles en Patada inicial, Modo Carrera y Temporadas online, dentro de la categoría Resto del mundo femenil. De esta manera, los jugadores podrán elegir al equipo para disputar encuentros o llevarlo a través de una carrera deportiva.

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La experiencia también incluirá a Ted Lasso como entrenador del conjunto femenino en Carrera de DT. Esta modalidad tendrá una integración narrativa más profunda, con historias en redes sociales, escenas cinematográficas, interacciones desde la línea de banda y desafíos temáticos.

Football Ultimate Team también tendrá contenido de Richmond

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La colaboración llegará igualmente a Football Ultimate Team, donde los aficionados podrán completar objetivos para conseguir recompensas inspiradas en el club.

Entre los elementos anunciados se encuentran uniformes temáticos, objetos para el estadio e ítems de director técnico. Además, completar estos objetivos contribuirá al Progreso de la Temporada y permitirá desbloquear recompensas adicionales asociadas a los propios desafíos.

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Estas opciones amplían la presencia de AFC Richmond más allá de los partidos tradicionales y permiten que los seguidores incorporen elementos del universo de Ted Lasso a su experiencia dentro de Ultimate Team.

Por su parte, Nelson Road regresará como estadio disponible en el videojuego. Los jugadores podrán disputar encuentros en el icónico Dog Track y dirigir al equipo femenino en ese escenario.

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Una nueva etapa para las Chicas Galgo

Abbie Hern, quien forma parte del equipo femenino de AFC Richmond en la serie, destacó lo especial que resulta volver al videojuego y ahora hacerlo como parte de las Chicas Galgo. La actriz también señaló que los aficionados han acogido a Richmond como algo más que un club ficticio y que esta nueva posibilidad permitirá crear historias futbolísticas propias.

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La apuesta de esta colaboración consiste en aprovechar los distintos modos de EA SPORTS FC 27 para ofrecer más formas de relacionarse con el equipo: desde jugar un partido hasta asumir el papel de Ted Lasso o conseguir recompensas inspiradas en el club.

Con el debut del equipo femenino, AFC Richmond amplía su lugar dentro de la franquicia y abre una nueva posibilidad para los seguidores de la serie. Las Chicas Galgo podrán salir a la cancha, mientras Ted Lasso vuelve a demostrar que su historia también puede continuar lejos de la televisión.

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