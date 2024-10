Universal Epic Universe abrirá sus puertas en 2025 prometiendo grandes experiencias a sus visitantes

Universal Epic Universe, el parque temático más ambicioso de Universal Destinations and Experiences, abrirá oficialmente el 22 de mayo de 2025 en Orlando, Florida. Este nuevo parque, que promete revolucionar la industria del entretenimiento, contará con cinco mundos temáticos completamente inmersivos, atracciones innovadoras, espectáculos impresionantes y una de las experiencias más completas jamás ofrecidas por un parque temático.

Cinco mundos extraordinarios en un solo parque

Universal Epic Universe ofrecerá cinco mundos únicos que llevarán a los visitantes a nuevas y emocionantes aventuras, cada uno lleno de detalles cautivadores. Entre estos mundos se encuentran:

Celestial Park, una innovadora propuesta que promete combinar la belleza del cosmos con elementos futuristas.

Publicidad

The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, que ofrecerá a los fanáticos del universo mágico de J.K. Rowling la oportunidad de sumergirse en una nueva área dedicada al Ministerio de Magia, recreando escenarios icónicos y llenos de magia.

Los visitantes también tienen la opción de agregar acceso a Universal Volcano Bay Imagen. cortesía Universal

SUPER NINTENDO WORLD, donde los fanáticos de los videojuegos podrán vivir la emoción de Mario, Luigi y sus amigos en una serie de atracciones interactivas y temáticas.

Publicidad

How to Train Your Dragon: Isle of Berk, basado en la popular franquicia de DreamWorks, que permitirá a los visitantes explorar la tierra de los dragones y experimentar aventuras llenas de acción.

Dark Universe, un mundo inspirado en los clásicos monstruos del cine de Universal, donde los visitantes se enfrentarán a criaturas como Drácula y Frankenstein en experiencias aterradoras.

Epic Universe también contará con su propio hotel de lujo, el Universal Helios Grand Hotel, que estará situado en el corazón del parque. Esta majestuosa propiedad de 500 habitaciones no solo ofrecerá vistas espectaculares, sino también acceso exclusivo a Epic Universe a través de una entrada privada. A partir del 22 de octubre de 2024, los visitantes podrán realizar reservaciones para el Helios Grand Hotel, que estará disponible desde la fecha de apertura del parque.

Este hotel hace parte de la expansión del parque Imagen: cortesía Universal

Te puede interesar: Andy Serkis de El Señor de los Anillos interpretará la voz de Renoir en Clair Obscur: Expedition 33

Publicidad

Una nueva era para Universal Orlando

Con la apertura de Universal Epic Universe, Universal Orlando Resort transformará la experiencia vacacional de los visitantes, quienes ahora podrán disfrutar de cuatro parques temáticos de clase mundial en un solo destino. Este parque promete ser un punto de inflexión en la historia de los parques temáticos, al ofrecer más de 50 experiencias que incluyen atracciones de vanguardia, restaurantes temáticos y tiendas inmersivas.

Publicidad

Karen Irwin, presidenta y directora de operaciones de Universal Orlando Resort, destacó la importancia de esta apertura: “Este es un momento crucial para nuestro destino y estamos encantados de recibir a los visitantes en Epic Universe el próximo año. Con la incorporación de este espectacular nuevo parque temático, nuestros visitantes se embarcarán en una experiencia vacacional inolvidable que será nada menos que épica.”

Entradas y boletos para Epic Universe: ¿Cómo conseguirlos?

Los primeros boletos para Universal Epic Universe estarán disponibles a partir del 22 de octubre de 2024. Inicialmente, se lanzarán multi-day tickets, que permitirán a los visitantes disfrutar de varios días en los otros parques de Universal, con un día de acceso exclusivo a Epic Universe. Entre las ofertas se encuentra el Explorer 2025 Ticket, que incluye acceso durante 14 días a Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Volcano Bay, además de un día completo en Epic Universe.

Además, Universal ha confirmado que en los próximos meses lanzará más opciones de boletos, incluidas entradas de un día y pases Universal Express, para que los visitantes puedan maximizar su experiencia en este nuevo parque.

Publicidad

Una nueva era para los parques temáticos

La apertura de Universal Epic Universe marcará un nuevo capítulo en la historia de los parques temáticos, llevando la inmersión y la innovación a un nivel sin precedentes. Con mundos temáticos cuidadosamente diseñados, un elenco de personajes y experiencias que abarcan desde la magia de Harry Potter hasta los videojuegos más populares, Universal Orlando Resort está a punto de ofrecer una aventura sin igual para visitantes de todas las edades.



Los fanáticos ya pueden empezar a planificar sus viajes para ser de los primeros en experimentar esta épica adición a Universal Orlando. Para obtener más información sobre las opciones de entradas y reservaciones, visita el sitio oficial de Universal Orlando Resort.

Publicidad

En definitiva, Universal Epic Universe promete ser la atracción que cambiará el panorama de los parques temáticos a nivel mundial, brindando una experiencia que va más allá de la imaginación.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram , Facebook , Youtube , Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.