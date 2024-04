Diego Guauque presentó su libro, que narra cómo venció al cáncer: “Pudimos darnos en la jeta”

Diego Guauque, periodista de Séptimo Día, anunció que volverá a ese informativo tras vencer al cáncer. Además, presentó su libro El amor contra el cáncer, un diario de cómo él y su esposa Alejandra Rodríguez, supieron sobreponerse a esa enfermedad.



“La gente cuando lee el libro se pregunta si su ser querido estuviera en una situación como la mía actuaría en una manera tan entregada como lo hizo Aleja. Este libro, a diferencia de los otros que se han escrito y que siempre parten desde el paciente, tiene una cosa muy chévere, le abre la voz al cuidador. Cuando el cuidador habla, muchas personas se sienten identificadas. Es un diario que está escrito a dos voces, por dos contadores de historias”, aseguró Diego Guauque en Voz Populi de Blu Radio.

El periodista narró que su intención en ese libro fue desnudar al cáncer y mostrarlo tal cual es, para que la gente lo conozca desde la voz del paciente y el cuidador.

“Yo empeloto al cáncer de una manera que no se si lo ha hecho alguna otra persona. Cuando me metí a hacer eso, quería contar a la gente realmente qué es tener cáncer, voy a tratar de educar sobre esta enfermedad. Muchos no pronunciamos esa palabra, no la invocamos”, sostuvo.



Diego Guauque manifestó que él y su familia siempre intentaron mantenerse optimistas ante la enfermedad, pese a que esta lo atacó sin piedad.

“Yo traté de siempre mantener la esperanza, finalmente uno ve la portada de ese libro y lo que trata de brindar es esperanza y fe. A la gente lo que más le gusta cuando hablo con ella es que Diego lo logró, que Diego tuvo fe, que Diego tuvo esperanza. El cáncer se saborea sobre el paciente que cae en la depresión, cómo no va a caer en depresión cuando baja de peso, se le cae el pelo”, agregó.

“Pudimos abrazar al cáncer y darnos en la jeta, pues pelear contra el cáncer. Peleamos contra el cáncer y le logramos arrancar varias lecciones de vida que no hubieran llegado a mí si no me da esta enfermedad. Le agradezco al cáncer un montón de lecciones, cosas positivas que me dio la enfermedad”, concluyó.