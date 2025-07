¿Cumple con los requisitos? Pilas, Italia cambió las normas de vuelo para estos pasajeros

Italia, uno de los destinos turísticos más visitados de Europa y punto clave en las conexiones aéreas del continente, introdujo una modificación en sus procedimientos aeroportuarios. Con decenas de vuelos nacionales y europeos operando a diario desde aeropuertos como Roma-Fiumicino, Milán-Malpensa, Nápoles y Venecia, los cambios en las normas de embarque impactan a residentes y a visitantes. Y es que las autoridades italianas implementaron un cambio normativo que altera la manera en que los pasajeros abordan vuelos dentro del país y hacia destinos en la Unión Europea.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La medida, que ya entró en vigencia, elimina un paso habitual del protocolo de embarque, con el objetivo de agilizar el tránsito en los aeropuertos, pues el sistema aeroportuario italiano ha estado en revisión en los últimos años con el objetivo de hacerlo más eficiente, especialmente frente al creciente número de viajeros. Este año, la Autoridad Nacional de Aviación Civil de Italia (ENAC) oficializó una medida que cambia la forma en que se controla el acceso de pasajeros a las aeronaves.



Estos son los cambios en aeropuertos de Italia

A partir del 10 de julio de 2025, los pasajeros que aborden vuelos dentro de Italia o hacia otros países de la Unión Europea ya no están obligados a presentar un documento de identidad en la puerta de embarque. Así lo confirmó el presidente de Autoridad Nacional de Aviación Civil de Italia (ENAC), Pierluigi Di Palma, en entrevista con el diario local Corriere della Sera. La verificación de identidad dejará de ser un paso obligatorio en ese punto del proceso, aunque los documentos seguirán siendo exigidos en otras etapas del control aeroportuario.

De acuerdo con las autoridades aeroportuarias, la decisión se tomó tras evaluar los niveles de seguridad en las infraestructuras y las características del transporte aéreo actual. Di Palma señaló que la medida busca equiparar los procesos de abordaje con los del sistema ferroviario, en el que no se exige mostrar identificación al abordar trenes. Según el funcionario, se trata de una decisión que también busca reducir la carga burocrática y mejorar los tiempos de embarque, sin afectar los estándares de seguridad.

Publicidad

"Se pierde mucho tiempo burocrático: al eliminar el requisito, el embarque también será más rápido. Y esto ocurre en un sistema de alta seguridad como el transporte aéreo. Primero, aclaremos algo: no se deben dejar pasaportes ni documentos de identidad en casa. Si un viajero no tiene uno en el momento del control inesperado, no se le permitirá embarcar", indicó el funcionario.



Ya no es obligatorio mostrar la identificación en vuelos desde Italia

La modificación de este procedimiento forma parte de una estrategia más amplia del gobierno italiano para modernizar los servicios en transporte aéreo y reducir las barreras operativas que afectan la fluidez en terminales congestionadas, según explicaciones de Di Palma. Las autoridades italianas prevén monitorear el impacto de la medida en los próximos meses y ajustar su implementación si se detectan fallas o riesgos adicionales. No obstante, la ENAC también insiste en que los pasajeros deben portar su documento de identidad o pasaporte en todo momento.

Aunque no se solicitará al momento de abordar, sí puede ser requerido durante controles aleatorios realizados por las autoridades. La policía aeroportuaria mantiene la potestad de solicitar la documentación a cualquier pasajero en cualquier punto de la terminal. Si un viajero no puede presentar un documento válido en ese momento, puede ser impedido de continuar su trayecto.

Publicidad

"No hay cambios en términos de seguridad: cualquier persona que llegue a la puerta deberá pasar por detectores de metales", señaló. Agregó, además, que el entorno aeroportuario actual cuenta con recursos tecnológicos suficientes para garantizar la identificación de personas sin recurrir a procesos manuales en cada punto del recorrido.



¿Cuándo empezó la medida en Italia?

La eliminación del requisito fue probada en fechas previas a su entrada en vigor. Uno de los ensayos tuvo lugar el 6 de julio, cuando un vuelo de Ryanair entre Bérgamo y Menorca permitió a los pasajeros embarcar sin mostrar identificación. ENAC consideró exitosa esta fase experimental, lo que permitió avanzar con la aplicación plena de la norma a nivel nacional. Con la entrada en vigor de la nueva disposición, las aerolíneas ya no estarán obligadas a verificar la coincidencia entre el nombre en la tarjeta de embarque y el del documento de identidad.

Este proceso pasará a depender únicamente del control de seguridad previo y de los sistemas internos de monitoreo. ENAC aseguró que los filtros de vigilancia, tanto visibles como no visibles, siguen operando y que cualquier intento de fraude será detectado y sancionado. Di Palma reiteró que esta modificación aplica en todos los aeropuertos italianos, sin distinción. Además de esta novedad, la ENAC presentó otras modificaciones administrativas para facilitar el funcionamiento interno de los aeropuertos. Entre ellas, la reducción del costo de las credenciales para personal autorizado, que antes costaban hasta 40 euros y ahora tendrán un valor simbólico de apenas un par de euros. Esta medida beneficiará a empresas operadoras que requieren identificar a cientos de empleados.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co