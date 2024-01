Diego Guauque revela qué lo salvó del cáncer: "Si no es por eso, yo no estaría aquí sentado"

Diego Guauque, periodista de Séptimo Día , de Caracol Televisión, regresó a su trabajo recientemente, luego de librar una batalla contra el cáncer. El profesional reveló que próximamente lanzará su libro 'El amor contra el cáncer', escrito por él y su esposa Alejandra Rodríguez, en el que plasmaron todo el testimonio del paciente y su cuidador.

Su regreso al Canal Caracol se dio justo un año después de haber sido diagnosticado con cáncer y de que empezara una lucha en la que se vio vulnerable. En diálogo con Día a Día, narró su testimonio de la mano de su pareja.

Recordó que en enero de 2023 empezó a presentar un dolor abdominal, "yo por dentro pensaba que el dolor que sentía no era tan normal, pero no le decía nada a mi familia para no preocuparlos". Luego de varios exámenes, la mala noticia llegó el viernes 13 de enero.

Su esposa Alejandra Rodríguez recordó que días previos les habían dado tres diferentes posibilidades sobre el dolor. "Nos negábamos a llamarlo tumor, le decíamos 'la masita', y el sarcoma era el peor escenario. Cuando nos dicen que era eso sentí un bofetón, yo le pedí a Dios que no fuera y preciso".

Publicidad

Por su parte, Diego Guauque recordó que en ese momento, aunque su pareja era siempre positiva, por primera vez la vio afectada. "Mi esposa siempre era el faro de luz, esperanza y positivismo... ella se derrumba, me abraza, lloraba. Yo la veo así y le digo 'tranquila, yo salgo de esto, lo voy a hacer por ti y por mi hija'".

Con esa actitud, el periodista y su familia iniciaron un proceso en el que, según Rodríguez, durante las primeras semanas y meses "enfrentamos una serie de malas noticias, una tras otra. Pensábamos: ¿cuándo nos van a decir algo bueno?".

La también periodista Alejandra Rodríguez señaló que "el peor día fue el de la cirugía del 23 de enero. Iban a sacar el sarcoma y no se pudo, cuando me dijeron que no se pudo quedé mal, porque la quimio no era una opción en ese momento".

Publicidad

Tras este escenario negativo, la pareja emprendió un nuevo camino en su lucha contra la enfermedad en el que, señalaron, el amor fue el principal ingrediente para enfrentar los días malos. Aunque intentaban mantenerse positivos, había días diferentes para cada uno, a veces el paciente estaba cansado y a veces su cuidador.

"El papel del cuidador es clave, yo puedo estar triste y ella alegre. Los médicos le decían a ella que un sarcoma es una cosa violenta, grave, pero ella entraba y me decía 'es fácil, la cirugía es sencilla'", recordó. Mientras que su esposa recalcó que "los médicos eran claros conmigo, él a veces se ponía en modo avión y no entendía nada, pero el cuidador tiene que tenerlo claro".

Alejandra Rodríguez agregó que en medio del último año "la gente me decía 'debes llorar todo el tiempo' y la verdad es que no tenía tiempo. Me sentía mal por eso, parecía insensible, pero no tenía tiempo".

Sobre el libro, Diego Guauque aseguró que "lo escribimos los dos, es El amor contra el cáncer, porque es el amor de los dos, de Dios, de la familia, de los médicos, de todos contra el cáncer. Si no es por eso, yo no estaría aquí sentado".