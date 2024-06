Tras el rastro de Arturo Cova, el protagonista de La Vorágine

Arturo Cova viaja con Alicia de Bogotá al Llano y del Llano a la selva, donde son testigos de la masacre de indígenas cometida por los empresarios del caucho. Pero, ¿Cova es un personaje real o imaginario? Las pistas que hallamos nos dan la respuesta.

En la primera edición de la novela, el mismo autor quiso darle un toque de realidad a su existencia cuando publicó una fotografía, con un pie de foto que dice: “Arturo Cova en las barracas de Guaracú”. El profesor Carlos Guillermo Páramo, decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, y quien lleva treinta años investigando la novela, asegura que no es el personaje.

“La leyenda predice que es Arturo Cova y Rivera nos condiciona a pensar que es Cova, fotografiada por un personaje de la novela. Si somos consecuentes con el juego debemos reconocerlo como Arturo Cova, pero como lo vio la crítica de su tiempo y como lo hemos constatado hoy, el personaje de la foto es José Eustasio Rivera”, dice el profesor.

Pero más allá de que la foto no corresponda a Arturo Cova, el profesor tiene claro que el protagonista de la novela fue un hombre de carne y hueso que vivió cerca de lo que después sería Puerto Inírida, por la época de los acontecimientos de “La Vorágine.

Y todo indica que dejó descendencia, como lo cuenta Carmen Julia Mejía Amézquita, directora de la Casa Museo La Vorágine de Orocué, Casanare, el puerto que inspiró al escritor y del que salieron muchos de los personajes de la obra. Relata que conoció a un Arturo Coba, con “b”, que vive en Trinidad Casanare, cuyo padre y cuyo abuelo también se llamaban Arturo Coba. Según ella, son parte de la misma familia.

Viajamos hasta ese municipio y encontramos al Arturo Coba de estos tiempos, quien no duda del parentesco. “Haciendo recorderis entre la familia, el personaje Arturo Cova vendría siendo para el momento no un bisabuelo sino un tatarabuelo. Averiguando con mi abuela, la mamá de mi papá que ya murió, me dice que mi familia pertenece al Vichada, pero con la violencia buscaron la parte alta, buscaron los cerros, y cuando pasó la guerra en 1960 mi abuelo y mi bisabuelo retornaron al Vichada.”

Pero hay una pista adicional que es prueba reina de la existencia del Cova de la novela. Se trata de un censo, elaborado en 1911, por Samuel Darío Maldonado, un venezolano que fue gobernador del Territorio Federal Amazonas por aquellos tiempos. Allí aparece Arturo Cova, muy cerca en el listado al coronel Funes, un personaje siniestro de la realidad y de la ficción de la novela, que -según el profesor Páramo- se convirtió en dictador en San Fernando de Atabapo, un poblado venezolano a orillas del Orinoco.

Por esas mismas tierras y ríos viajó José Eustasio Rivera una década después de la elaboración del censo, en calidad de abogado de la Comisión de Límites con Venezuela. En el manuscrito de la novela, que descansa en la Biblioteca Nacional, Rivera pone punto final a la historia recordando los lugares por los que pasó escribiéndola. Allí está San Fernando de Atabapo, la misma zona donde se recogieron los datos del censo del 2011 y la misma zona donde los Coba de Vichada supieron de ese pariente lejano que comerciaba por el Orinoco y que se convirtió en protagonista de la novela universal que cumplió cien años de su publicación.