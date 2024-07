Hijo de colombiano agredido en partido contra Uruguay: "De la alegría pasamos al llanto”

Al terminar la seminifinal de la Copa América entre las selecciones de Colombia y Uruguay, se presentaron una serie de altercados en las tribunas del estadio Bank of America.

Uno de los colombianos implicados en las riñas habló en Noticias Caracol Ahora y narró cómo su papá se vio afectado tras ser golpeado con un objeto contundente en el rostro, según él, por parte de dirigentes de la selección uruguaya.

“Una vez finalizó todo explotó, se insultaban de un lado a otro y yo estaba con mis padres. Mi papá es un adulto mayor, de 65 años. Estábamos tranquilos viendo el partido, lastimosamente quedamos en medio de todo y empezamos a ver que comenzaron a lanzar objetos”, dijo Cristian David Ruiz, hijo del colombiano agredido.

El joven aseguró que su papá se tocó el rostro y comenzó a sangrar: “Me puso eufórico y traté de ir hacia el palco para ver quién lo había golpeado. Gracias a Dios no pasó a mayores, no me agredieron a mí tampoco, pero sí mi papá fue atacado por ellos. De la alegría pasamos al llanto”.

Cristian exige respuestas por la agresión de su padre y aseguró que “a los colombianos nos tildan de que somos los causantes y los malos. Si se dan cuenta, ellos también empezaron a agredir y a lanzar objetos. Siendo ellos dirigentes y jugadores de la selección uruguaya, deberían ser conscientes y no prestarse para responder a insultos o burlas”.

La selección de Uruguay se pronunció tras el altercado

La Asociación Uruguaya de Fútbol emitió un comunicado en donde dicen que los hinchas colombianos tienen la responsabilidad de los hechos. Además, aseguró que no había mecanismos de seguridad necesarios para proteger a los hinchas uruguayos, lo cuales eran minoría en el estadio.

Por último, Cristian Ruiz aseguró que a lo que se podría referir el comunicado es a los altercados que se presentaron en la parte baja de la tribuna, donde se vieron involucrados algunos jugadores de la selección de Uruguay y que donde su papá fue agredido fue al lado del palco, donde se ve cómo varias personas botan elementos contundentes a la tribuna.

