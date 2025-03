José Abad, el "abuelo de los sensibles" que se convirtió en una estrella de TikTok

A los 90 años, el español Jesús Abad sigue alimentando sus pasiones en el mundo de la pintura, la escritura y el arte. No es un abuelo cualquiera, pues en esta etapa de su vida decidió incursionarse en las redes sociales, donde se ha convertido en toda una estrella.

De cabello blanco y voz tranquila, el nonagenario le contó al equipo periodístico de Lo Más Viral, de Noticias Caracol en vivo, que pese a que durante su infancia vivió los rezagos de la Guerra Civil, tuvo a su lado una familia que impulsó sus talentos y aficiones.

Aunque vive en Europa, su corazón le pertenece a una colombiana a quien conoció en una playa de Valencia. Su primera pareja era una madrileña "un poco tóxica", mientras que su actual esposa, con quien lleva 38 años de casado, le cambió la vida.

¿Cómo entró al mundo de las redes sociales?

Jesús María Abad es conocido en redes sociales como "el abuelo de los sensibles". Antes de ser tiktoker se dedicaba al arte, aunque admite que tenía en su poder "un montón de libros y cuadros sin vender".

Una colombiana, de nombre Valentina Pérez, lo impulsó a entrar al mundo de la internet. Fue un encuentro inesperado, pues ella fue a recoger una cámara y al día siguiente acabaron haciendo un video que lo catapultó a la fama en línea. Con perspicacia, confiesa que siempre tuvo espíritu emprendedor, por lo cual el poder de las redes le parece mágico.

"A mis 90 años esa emoción de ser útil se siente. Mucha gente me reconoce por la calle, me saluda, han sido miles de llamados, de cariño, algo que es muy tierno de la gente joven. Me llaman su abuelo, quieren que sea su abuelo y yo estoy encantado", dijo José Abad.

Uno de sus logros más recientes fue en los Premios TikTok, donde fue reconocido con el galardón de la categoría Revelación de Divulgación y Cultura. Vestido de traje y con un elegante sombrero, se levantó sorprendido de su silla, bailando de la emoción. Los presentes no dudaron en llenarlo de aplausos mientras lo veían subiendo al escenario a reclamar la estatuilla.

"No me lo imaginaba, creí que iban a elegir una chica guapa de las que salen en TikTok, pero eligieron al abuelo. Estoy ayudando a mucha gente, porque me lo dicen".

