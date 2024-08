"Prevenir es curar": requisitos para participar en campaña que realizará colonoscopias gratis

En Noticias Caracol Ahora, Fabián Emura, jefe de la Unidad de Gastroenterología de la Universidad de la Sabana y expresidente de la Organización Mundial de Endoscopia Digestiva, reveló detalles de la campaña que se adelanta en Bogotá y que busca ayudar a prevenir el cáncer de colon y recto; el tercero con mayor índice de mortalidad en Colombia.

El doctor Emura aseguró que las personas que reúnan los siguientes requisitos podrán ser los beneficiados:

• Vivir en Bogotá

• Tener entre 50 y 70 años de edad

• Pertenecer a los niveles de Sisbén A, B, C o D.

• No tener enfermedades crónicas y no haber sido operadas del abdomen.

Asimismo, hizo un llamado para mejorar los hábitos alimenticios que en varias ocasiones inciden en la aparición de este tipo de cáncer.

Si usted está interesado en inscribirse, puede inscribirse en los teléfonos: (601) 627 1493, (601) 633 4711 o a los celulares 316 834 0590 y 316 834 0593.

Pero, ¿qué es el cáncer de colon y cómo afecta nuestras vidas? En esta entrevista de Noticias Caracol Ahora la respuesta a esta y otras preguntas.

