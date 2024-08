"Uno le agradece a los ladrones por no robarlo": habla joven que negoció con uno por su celular

En Noticias Caracol Ahora habló Manuela Sarmiento, la joven que se hizo viral a través de TikTok por su relato sobre cómo logró negociar con un ladrón para que no le robara su celular y, en cambio, se llevara solo el dinero que tenía en la billetera.

La joven estudiante y emprendedora dijo que el robo ocurrió hace unos meses en la autopista Norte con calle 85: "Cuando sentí que el tipo me tenía el cuchillo en el abdomen y pensé 'no me puedo dejar robar', entonces le comenté que hacía poco me habían robado, le supliqué en buena manera" , agregó.

También explicó que su reacción no es un ejemplo para los ciudadanos, por lo que llamó a no replicar lo que hizo.

