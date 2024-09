Gobernador de Antioquia dice que Petro le deja un "camino de pétalos" a los bandidos

Hay polémica en Colombia por una resolución en donde unos miembros de las disidencias de las FARC, que fueron capturados en carreteras de Antioquia, al interior de camionetas de la UNP, ya fueron nombrados como gestores de paz. El gobernador Andrés Julián Rendón criticó fuertemente la determinación del gobierno Petro.

Gabriel Cifuentes, analista político de Noticias Caracol en vivo, explicó que “el presidente de la República, en principio, tendría la facultad para nombrar gestores de paz que puedan facilitar los diálogos con grupos armados y, en ese nombramiento, podría solicitar el levantamiento de las órdenes de captura”.

Sin embargo, sostuvo que “hay muchas preguntas que todavía quedan en el tintero y son: ¿a cambio de qué se están nombrado estos gestores?, ¿estos gestores eran trascendentales en la negociación? y ¿esto no responde a las presiones de las disidencias y a la debilidad del Gobierno del presidente Gustavo Petro para hacer cumplir la ley y mantener lo que establecen los protocolos que fueron violados?”

Gobernador de Antioquia dice que ve "un camino de pétalos para los bandidos"

El gobernador de Antioquia, Julián Andrés Rendón, quien ha criticado la determinación, manifestó: “¿Qué moral y qué motivación tendrán nuestros soldados y policías para combatir el crimen y defender a los colombianos, cuando sus verdugos son premiados y nombrados por el presidente como gestores de paz? De nuevo vemos un camino de pétalos de rosas para los bandidos y uno de espinas para los ciudadanos”.

En cuanto a las apreciaciones del gobernador Rendón, Gabriel Cifuentes indicó que “obviamente esto tiene un tinte político. Se sabe muy bien que el gobernador ha sido un fuerte opositor del presidente Gustavo Petro y que alzó su voz de protesta cuando ocurrió lo que ocurrió en las vías de Antioquia”.

Cifuentes agregó que “en lo que sí tiene razón el gobernador de Antioquia es que, seguramente, esta clases de situaciones donde el Ejército opera, captura, cumple su deber constitucional y después de dos semanas se expide un decreto levantando órdenes de captura y burlando los procedimientos de ley, definitivamente puede afectar las operaciones de nuestra Fuerza Pública en todo el territorio nacional”.

En cuanto a qué podrían aportar los nuevos gestores de paz nombrados por el Gobierno, Cifuentes aseguró que “la mesa de negociación se tiene que conformar por delegados de las diferentes facciones. No siempre hay unidad entre estos grupos armados ilegales. Sin embargo, no es claro si alias Firu cumple ese rol central o simplemente se le da el estatus de gestor después de que fue capturado y, como ejercicio de presión de ese grupo de disidentes, van a seguir avanzando en las negociaciones con el Gobierno que no parece que marchen por buen camino”.

