Línea K del Metrocable de Medellín ya está funcionando: pasajeros, los más contentos

En Medellín ya se reabrió la línea K del Metrocable, misma que permaneció cerrada durante 24 días tras la caída de una cabina. Este lamentable hecho dejó un saldo de una persona muerta y 20 más heridas.

Durante la mañana de este viernes, 19 de julio de 2024, el flujo de pasajeros fue bastante alto, pues las personas esperaban el retorno del servicio que se presta desde el oriente de la ciudad hasta el occidente.

¿Cómo está funcionando la línea K?

Un equipo periodístico de Noticias Caracol realizó un recorrido por las estaciones de la línea K del Metrocable. Los pasajeros expresaron su felicidad, pues la reapertura de este servicio les ahorrará tiempo y plata.

“Me siento bien porque a mí esto me hacía mucha falta. Yo trabajo en Bello y me hace mucha falta. Mucha gente dice ‘me da miedo’, cuál miedo. Yo me siento bien y contenta”, manifestó una pasajera del sistema.

La mujer aseveró que cuando esa ruta del Metrocable dejó de operar, se gastaba “13 mil pesos en transporte todos los días. Yo por eso no madrugué hoy, estoy muy contenta”.

Otro ciudadano contó estar contento a bordo de la línea K, pero “con el miedito de que vuelva a suceder lo del accidente, que es algo que nunca había ocurrido. Contento, hacía falta. Me gastaba más tiempo, uno madrugaba más y económicamente era el doble”.

