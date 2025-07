Reacción de comerciantes en Medellín, a quienes pidieron no vender mercancía alusiva a Pablo Escobar

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, exigió a los vendedores del reconocido Graffitour, en la comuna 13, dejar de comercializar productos de Pablo Escobar, el narcotraficante que sembró terror en Colombia en la década de 1980 e inicios de los años noventa.

Para que se cumpla con esta solicitud, la administración paisa empezará a imponer sanciones pedagógicas a quienes no se acojan al llamado. Los funcionarios ya se han reunido con 37 venteros de la zona para sensibilizar sobre esta campaña.

El alcalde Gutiérrez aseguró que “quien tanto daño le hizo a nuestra ciudad, no puede ser un referente ni mucho menos el faro moral. Yo mismo soy el primero que cuando voy por diferentes establecimientos comerciales y veo que están vendiendo una camiseta de ese mafioso, soy el primero que le pido que la baje de ahí o vamos a intervenir como autoridad. A mí no me parece bien que hagan eso. Además, me parece que venden una imagen de la ciudad que no es. Aquí tenemos muchas cosas para mostrar alrededor del arte y la cultura, una ciudad que vivió la violencia”.

El mandatario paisa afirmó que “por culpa de esa gente llegamos a ser la ciudad más violenta del mundo en 1991. Solo entre 1983 y 1993, en diez años, perdieron la vida de manera violenta 46.000 personas, casi que lo le cabe al estadio. Es absurdo que ahora vengan otros, que por llegar a tener un rédito, una utilidad y un ingreso en dinero, que se le vuelva muy gracioso vender dizque camisetas”.



"Al público le gustan mucho las cosas de Pablo"

Algunos vendedores informales están de acuerdo con la propuesta “porque hay muchas cosas que resaltar acá en la comuna, más allá de enfocarnos en una escritura, una caricatura, una imagen, debemos enfocarnos también en lo importante que ha estado el cambio de hoy día en la comuna”, expresó la comerciante Jennifer Márquez.

“La ciudad de Medellín no se basa solamente en una representación gráfica, sino que tiene muchas cosas, calidad de personas, tratamiento, entonces, para mejorar todo, se comienza por pequeñas iniciativas para un resultado favorable para todos”, dijo por su parte el vendedor Kervin Verástegui.

Pero hay quienes consideran que el llamado de atención también tiene que ser para los turistas, porque “al público le gustan muchas cosas de Pablo, pero si a nosotros nos dicen ‘usted no puede vender esto’, okay, nosotros respetamos sus decisiones”, según la vendedora Iralma León.

“Si nosotros tenemos un artículo que lo podemos vender, lo vendemos porque es para un beneficio de nuestros nietos, de nuestros hijos. (…) La intención de uno es conseguir el pan de sus nietos, de sus hijos, de todo”, añadió Carmen Archila.

La Alcaldía de Medellín dijo que la campaña contra productos que hacen apología a Pablo Escobar empieza con sanciones pedagógicas y se extenderá a otras zonas de la ciudad, como el parque en El Poblado.

Luis Fernando Quijano, analista y presidente de Corpades, considera que “a buena hora se inicia esto, de que no estén tratando de seguir vendiendo la imagen de Medellín capos de la droga, Medellín pistoleros, Medellín bombas, Medellín plata o plomo”.

“Sin embargo, es un asunto que debería haber comenzado mucho antes, pero ahora viene la discusión. ¿Quiénes permitieron eso? Lo otro es qué va a pasar con los vendedores informales o comerciantes informales”, manifestó, añadiendo que también se debe pensar “qué vamos a hacer para quitarle el estigma a la ciudad de Medellín como el burdel más barato del mundo y el tema del turismo sexual y la rumba dura”.

