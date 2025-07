Faber Burgos, creador de contenido de ciencia, denunció en redes sociales ser víctima de estafa

El creador de contenido Faber Burgos, reconocido en redes sociales por divulgar conocimientos de ciencia y hacer experimentos en la misma área, denunció en sus redes sociales ser víctima de una estafa por medio de una aplicación de correspondencia. De acuerdo con lo que relató en sus historias de Instagram, el hecho se registró luego de hacer un pedido de alto valor por medio de la plataforma.

Burgos tomó gran reconocimiento entre los internautas tras realizar un experimento casero en el que con un globo lleno de helio elevó una cámara en los cielos del departamento de Boyacá y logró capturar imágenes inéditas de la estratósfera. Luego, con la publicación del video en el que compartía la hazaña, se ganó un récord Guinness al alcanzar más de 84 millones de vistas. Actualmente acumula 632 mil seguidores en Instagram y 2.3 millones en TikTok.



El producto robado era un regalo para un niño

Burgos relató que compró una costosa cámara con el propósito de dársela a un niño, la plataforma le brindó todos los datos necesarios de quien entregaría el pedido, como su nombre y foto, pero el domiciliario de la aplicación, que al parecer llegaría en moto, jamás apareció. Ante esto, el creador de contenido denunció el hecho en redes sociales con la esperanza que encontrar una solución, allí difundió el rostro del presunto ladrón para prevenir a sus seguidores.

Además, explicó que la persona implicada estaba tratando de vender el dispositivo en diferentes grupos de Facebook. En las capturas compartidas se observa que el hombre decía vender la cámara sin ningún uso y a un precio "negociable" o que aceptaba a cambio "un celular iPhone y el excedente". Más tarde, cuando el delincuente se vio delatado en internet se contactó con el influencer y le devolvió la cámara. No obstante, Burgos no dejó pasar la ocasión para hacerle el reclamo por tomar objetos ajenos, pues al parecer se la entregó usada. "Señor, primero que nada, abrió un paquete que es ajeno ¡uno no hace eso!. Segundo, nunca entregó mi paquete!, se lee en la conversación.

"La devolvió, pero no se si esté dañada, no se si este tipo le haya hecho algo, lo único que les puedo decir a ustedes chicos es que las denuncias funcionan (...). Cuando les pasen este tipo de coas no teman denunciarlas, a las autoridades competentes, en redes sociales, gente así de verdad que no sirve, gente así es mala. Lo hacen con el propósito de hacerle daño a las personas. Ahora imagínense si yo no hubiera tenido algo de "alcance", se la roba", manifestó visiblemente indignado.



¿Cómo denunciar una estafa?

Para denunciar una estafa en Colombia, la Fiscalía General de la Nación ofrece varios canales virtuales y telefónicos, accesibles desde cualquier lugar con conexión a internet o señal telefónica. La opción más conocida es el Botón Denuncia Fácil en la página web de la entidad. Este sistema permite reportar virtualmente cualquier delito penal, incluyendo estafas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No necesita desplazarte físicamente.

Por otro lado, si prefiere el contacto directo, puede usar el Botón Llamada Virtual en el mismo portal web, que lo conectará con el Centro de Contacto de la Fiscalía. Este servicio está disponible de lunes a sábado, de 6 a.m. a 10 p.m. Asegúrese de tener conexión a internet en su dispositivo.

Para personas sordas o con hipoacusia, la Fiscalía dispone de un servicio de Videollamada en lengua de señas colombiana, operativo de lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Alternativamente, puede escanear el Código QR disponible, que funciona las 24 horas del día. Finalmente, si prefiere la vía telefónica, puede marcar gratis al 01 8000 9197 48 desde un teléfono fijo o al 122 desde un celular. Ambas líneas están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.

