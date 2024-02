Periodista de Noticias Caracol y el susto por el temblor hoy: “Mi hermana se levantó llorando”

El temblor hoy en Antioquia fue un sacudón muy fuerte que acabó con el sueño de muchas personas en la madrugada de este miércoles 28 de febrero. De magnitud 4, se registró en el municipio de Bello y vino acompañado de un ruido que aterró a muchos.



Uno de los ciudadanos que lo sintió contó que fue “terrible, fue una cosa que en la vida se había escuchado. Yo vivo en un onceavo piso y eso, mejor dicho, parecía que se hubiera caído el edificio. Fue tenaz, lo más horrible de la vida”.

“A uno le parece larguísimo, y a mí como ya me había sucedido… yo soy de Armenia, del Quindío, ya me había pasado eso, nosotros estuvimos en el terremoto allá que fue una cosa de locos, uno se acuerda de eso tan horrible”, dijo, afirmando que después del temblor hoy “ya no se puede uno volver a dormir”.

Por su parte, el periodista Sebastián Palacio, de Noticias Caracol, quien vive en Envigado, afirmó que “fue impresionante el sacudón, como se dice coloquialmente. Literal nos despertamos”.

“Yo pensé en ese momento incluso que estaba soñando, pero cuando veo que mi hermana, que estaba en la otra habitación, se levanta llorando, asustada, entendí que efectivamente se trataba de un temblor. Fue muy fuerte, fue muy rápido por lo que se sintió, pero esto prendió las alarmas. El celular también inmediatamente emitió la alerta con lo que estaba pasando”, añadió.



Más allá del susto por el fuerte temblor hoy, hasta el momento las autoridades no han reportado daños de mayor dimensión.

El temblor hoy en Antioquia se sintió principalmente en Envigado, Itagüí, La Estrella, Medellín y toda la zona del norte del Valle de Aburrá, donde está Bello, epicentro del seísmo, así como Copacabana, Girardota y Barbosa.