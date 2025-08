Álvaro Uribe: ¿qué viene ahora en el caso tras la condena de 12 años en primera instancia?

El expresidente Álvaro Uribe fue sentenciado este viernes a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, en una decisión histórica que lo convierte en el primer exmandatario de Colombia condenado y privado de la libertad. El líder político de 73 años recibió en primera instancia la máxima pena posible en una audiencia que duró más de seis horas, a la que asistió de manera virtual y visiblemente molesto. La jueza Sandra Heredia aseguró que la sentencia es de aplicación "inmediata" para evitar que Uribe abandone el país. El exmandatario, a su turno, sustentó oralmente sus razones para apelar el fallo. La magistrada le dio plazo hasta el 13 de agosto para presentar sus argumentos por escrito.

Ahora, con la decisión en primera instancia, se abre un nuevo capítulo en el proceso, que irá contrarreloj teniendo en cuenta que el caso tiene riesgo de prescribir. Aquí le contamos qué viene y los escenarios que podrían ocurrir en el considerado 'juicio del siglo'.



¿Qué ha pasado hasta este punto?

En primer lugar, ya se emitió el sentido del fallo. Este punto fue lo que sucedió el lunes 28 de julio, cuando la jueza Sandra Liliana Heredia leyó los argumentos de por qué emitía fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Luego vino la sentencia, que tuvo lugar este viernes y en la que se conoció el monto de la pena. Son 12 años de detención domiciliaria que deberán hacerse efectivos de manera inmediata en su lugar de residencia, es decir en el municipio de Rionegro, Antioquia.

Para el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, quien habló con Noticias Caracol, la defensa del exmandatario tiene diversos recursos para solicitar su libertad de manera inmediata. "Es posible la tutela, aún cuando yo no le veo mucho éxito, porque en este caso cuando ya hay una decisión que va a tomar un juez, la tutela no puede hacer el camino, pero igual los defensores lo pueden escoger. Yo sí pienso que el hecho de que el procesado haya asumido el proceso en libertad, y que no haya -como creo no hay- riesgos ni de fuga ni de interferencia en la recolección de las pruebas porque ya se hicieron todas, me parece que tiene pleno sentido que el expresidente pueda seguir en libertad, como lo ha hecho hasta ahora, hasta que la sentencia queden en firme", afirmó Gómez Méndez.



¿Qué viene ahora?

En todo caso, lo que viene ahora es la apelación, que ya había anunciado la defensa de Uribe. Hay dos maneras de presentar ese recurso. La primera es de manera oral, como lo hizo por más de tres horas el expresidente Uribe este viernes. La segunda es de manera escrita, que para ese caso, como se conoció, se fijó un plazo hasta el 13 de agosto. Esto tras la prórroga solicitada por la defensa del expresidente Uribe y concedida por la jueza Heredia. Ese escrito y la intervención del expresidente van a ser estudiados por el Tribunal Superior de Bogotá. En esa instancia, el caso no se reparte de manera aleatoria. Le corresponderá a tres magistrados de la Sala Penal del tribunal, encabezados por el magistrado Manuel Antonio Merchán. Esos magistrados deberán analizar la responsabilidad del exmandatario en los hechos por los que ya fue condenado en primera instancia y determinar si confirman la condena o lo absuelven.

"La puede confirmar total o parcialmente. Por ejemplo, puede confirmar la sentencia, pero modificar la pena. O puede confirmar la sentencia y la pena, pero modificar lo que yo creo que podría hacerse y es que el procesado pueda continuar como pasa en todos en casi todos estos casos en libertad mientras la sentencia quede ejecutoriada. Y de ser eso así, en uno u otro sentido, hablo de la confirmación total o parcial, muy seguramente se interpondrá recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia", explicó el exfiscal Alfonso Gómez Méndez en Noticias Caracol.

El despacho del magistrado Manuel Antonio Merchán ya ha analizado diversos recursos de este mismo proceso, entre ellos la legalidad de las interceptaciones. Para algunos expertos, este tipo de pronunciamientos no conllevan necesariamente a que estos magistrados se tengan que declarar impedidos en el caso. "Esa sala no está impedida para conocer del recurso de apelación contra la sentencia y no lo está impedida porque no es que haya ya dado su opinión ni ha dado un pronunciamiento de fondo sobre el asunto que implique una valoración probatoria", señaló, por su parte, el abogado penalista Marlon Díaz.



¿El caso puede prescribir?

Ahora bien, hay que tener en cuenta que este proceso tiene como fecha de prescripción, es decir fecha de caducidad de la investigación hasta el próximo 16 de octubre, por lo que el tribunal debe emitir un pronunciamiento antes de esa fecha y así mantener vigente este proceso. Expertos señalan que aunque los tiempos son limitados, sí existe un término prudente para que el tribunal pueda pronunciarse descargándolos temporalmente de otros casos.



¿Qué pasaría luego de la segunda instancia?

Finalmente, la última instancia en todo este proceso sería la Corte Suprema de Justicia y un recurso de casación que se presentaría en caso de estar en desacuerdo con la segunda instancia. En este punto ya no habría una reevaluación de pruebas del proceso sino que simplemente la Corte analizaría si esa sentencia de segunda instancia está de acuerdo con la Constitución, la ley y las técnicas procesales.

