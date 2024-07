¿Por qué disidentes de las FARC viajaban en vehículos de la UNP?

Augusto Rodríguez, director de la UNP, habló con Noticias Caracol sobre los disidentes de las FARC que encontraron en camionetas de la Unidad de Protección.

Luego del acuerdo realizado por disidencias y el gobierno de Gustavo Petro, se negoció que quienes estén en la mesa de negociación hicieran parte de los esquemas de protección de la unidad. Sin embargo, este martes 23 de julio se reportó que disidentes de las FARC con órdenes de captura vigentes fueron detenidos mientras se trasladaban por una vía de Antioquia en camionetas de la UNP, entre ellos, alias Firu.

¿Qué responde el director de la UNP?



En diálogo con Noticias Caracol, Augusto Rodríguez aclaró que en medio del proceso de paz y de pacificación del gobierno se tomó la decisión de darles transporte a los disidentes. "Por coordinación de el Alto Comisionado para la Paz se hacen desplazamientos por la región protegidos por la UNP, para lo cual se ha adecuado en medio de las conversaciones y protocolos. Inclusive, la Fiscalía les ha retirado a varios de sus de sus miembros las órdenes de captura para poder cumplir con esta misión y para ello tienen que desplazarse por el país. La Unidad Nacional de Protección conoció que hacían un desplazamiento para conversar con algunos sectores de ese subgrupo del Estado Mayor Central en el departamento de Antioquia y eso lo autorizó la subdirección especializada que es la que se encarga de eso".

Otra de las preguntas que surgió fue si el esquema de seguridad que tenían no era demasiado grande (siete vehículos) para estas dos personas, a lo que el director mencionó que es un grupo que tiene protección colectiva al ser ocho personas, pero reconoce que se cometieron errores: "Hubo fallas, los escoltas han debido exigir que solamente podían subirse las personas que hacen parte del Estado, quienes estaban protegidos. Además, los protegidos saben que no pueden subir a personas diferentes y mucho menos si tienen orden de captura, como ocurrió con dos de las personas que estaban en esta red".

Por otra parte, asegura que necesitaban protección al ser grupos disidentes que no quisieron continuar en la guerra. "Decide hacer la paz, pues inmediatamente es señalado como traidor por la otra facción y su vida corre un riesgo muy grande porque comienzan a atacarlo. Entonces, si se van desarmados y sin los vehículos apropiados, seguramente van a ser objeto de ataque de los otros", explicó.

Alias Firu, disidente con orden de captura, también se encontraba en el vehículo de la UNP

Ante la captura de Alias Firu, Rodríguez añade que "lamentablemente, tenemos que entender que los escoltas de la Unidad Nacional de Protección no tienen funciones de policía judicial, por lo tanto no pueden y no tienen las herramientas para poder verificar si tiene orden de captura o no. Pero de todas maneras, no han debido subir a personas diferentes a las que están protegidas por el Estado". Incluso, menciona que hubo un error por parte de los protegidos, pues ellos no deben invitar a personas que son o han sido compañeros de ellos y que no han sido involucrados en los en los esquemas de "protegidos" y que peor aún, tienen orden de captura.

¿No existe un proceso de verificación de quienes se suben a los vehículos de la UNP?



"Este es un proceso especial, en los vehículos de la UNP normalmente no deben subirse personas distintas a las protegidas o al núcleo familiar de esas personas. Cuando las medidas son extensivas a ese núcleo, aquí hay una situación especial en el sentido de que esas personas que están en armas contra el Estado no cumplen con toda la normatividad, porque ha habido necesidad de hacer modificaciones, como por ejemplo, levantar las órdenes de captura y moverse por áreas donde normalmente la UNP no pasa", añadió. Además, aseguró que los vehículos no pueden ser utilizados como herramientas para llegar a los frentes o dar órdenes militares.

"Las personas que están siendo protegidas, deben acogerse a esas órdenes que están contenidas en un manual. Ahí puede haber sanciones, como las hay normalmente para todo protegido y pueden ser disciplinados por la entidad", agregó.

Los delitos que se han cometido con vehículos de la UNP

En vehículos de la UNP se han cometido toda clase de delitos, inclusive el narcotráfico. "El día de antier fue liberado el exsubdirector de la UNP, Ronald Rodríguez, por vencimiento de términos, incluso cuando en su vehículo fueron capturadas unas personas y también incautados más de doscientos kilos de cocaína.", recalcó el director.