¿Qué pasará con alias Firu, el disidente de las FARC que iba en una camioneta de la UNP?

Siguen los ecos por cuenta de los disidentes de las FARC que fueron capturados mientras se trasladaban por una vía de Antioquia en camionetas de la UNP, entre ellos, alias Firu. Hay indignación, pues mientras esto ocurre, ese grupo criminal mata a menores de edad en el Cauca.

>>> Le puede interesar: Así fue el operativo en el que capturaron a alias Firu y otros miembros de disidencias

Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno nacional en el proceso con las disidencias de las FARC, se refirió a estos casos, a los que tildó de “totalmente distintos”.

“Los del Cauca no están en la mesa, con ellos no está suspendido el cese al fuego. Los que venían en las camionetas están autorizados por el Gobierno para ir a la mesa. Tienen suspendidas sus órdenes de captura todos, menos uno. Tienen un tratamiento diferenciado. No tenían un plan de guerra, venían de una reunión autorizada por la mesa hacia otra reunión en el Yarí. Hay situaciones irregulares que han sido establecidas como la presencia de una persona con orden de captura. Decomisaron dos pistolas, 11 balas y dinero. Son situaciones que tienen que ser solucionadas por la justicia”, manifestó Posso.

Publicidad

Cabe recordar que alias Firu, quien está entre los detenidos, atacó una patrulla de la Policía donde hubo muertos y heridos.

“Es una situación completamente irregular. La autoridad está procediendo de acuerdo a la ley. Habrá una audiencia en la Fiscalía, la justicia tiene que obrar. Por lo mismo, quienes tienen suspendida las órdenes de captura tienen que tener un tratamiento distinto. Ya 5 de ellos han sido liberados y se están desplazando para la reunión programada. En los otros hay que valorar. Hay una persona que nunca tuvo cédula y nunca ha pasado a la legalidad. Eso lo conoce la fiscal cuando dio la autorización de suspensión de órdenes de captura”, recalcó Posso.

Publicidad

¿Qué pasará con alias Firu?

Sobre el futuro de alias Firu, el negociador dijo que “tiene que proceder la justicia, la verdad yo no soy abogado, pero lo que corresponde es que se le abra el proceso y se hagan las acusaciones correspondientes. Tiene imputada una orden de captura y la nueva situación, lo que se está investigando por los hechos atroces en Valdivia. Él ya está capturado, puede ser procesado, tiene orden de captura y ese caso tiene una ruta muy definida”.

Sobre el niño que murió durante ataque con explosivos en una cancha sintética en Argelia, Cauca: “La verdad es que la situación en el Cauca ha escalado a algo grave de irrespeto a la vida, atentados, amenazas. Es un panorama supremamente crítico y que ya está atendiendo el Gobierno, la fuerza pública, hay que diferenciarlos de los que están en la mesa”.

“En todo caso, es mucho mejor un cese al fuego imperfecto que una guerra perfecta”, aseguró Posso.

>>> Vea, además: ¿Qué había en la camioneta de UNP donde iba alias Firu y que fue retenida en Antioquia?