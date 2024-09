Video del momento exacto donde un ladrón arrastra a mujer por una cuadra de Medellín

Una mujer de Medellín quedó con delicadas heridas tras haber sido víctima de un agresivo intento de robo en el barrio El Velódromo. Imágenes de las cámaras de seguridad la muestran siendo arrastrada por todo el pavimento de una vía a plena luz del día.

>>> Puede interesarle: ¡Tras de ladrón, bufón! Conductor arrastró a agente de tránsito y le reclamó por dañarle el carro

Mujer fue arrastrada casi una cuadra

Durante la tarde del 13 de septiembre de 2024, una mujer fue víctima de un criminal motorizado en la comuna 11 de Medellín. En las grabaciones difundidas en redes se ve que el hombre de camisa negra arrastra a la joven, intentándole quitar el bolso.

La mujer, quien tiene el brazo metido en el asa del bolso, quedó atrapada, no teniendo más chance que gritar por ayuda. Algunos vecinos la escucharon, por lo que salen a mirar qué pasaba en la calle.

Publicidad

Al ver que no podía raparle el bolso, la dejó tirada en la mitad de la calle y huye del lugar de los hechos. Unas cuadras más adelante revisa algo en su teléfono celular y se retira con tranquilidad de la zona.

#Antioquia | Mujer fue arrastrada por un ladrón que le robó el bolso: impactantes imágeneshttps://t.co/OOW32rrcXP — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 15, 2024

¿Cómo está la víctima?

En entrevista conNoticias Caracol en vivo, la víctima de 22 años dijo que el intento de hurto la había dejado muy adolorida y con hematomas por todo el cuerpo, especialmente en sus piernas.

Publicidad

"Se me acercó de espaldas, me halaron el bolso y se me enredó el brazo. Yo no sabía qué pensar. Él era agarrado del bolso y el bolso agarrado a mi brazo. Me arrastró media cuadra", comentó la víctima.

Al verla herida, los vecinos decidieron trasladarla a la Clínica Las Américas de Medellín para que recibiera atención médica. Después de varias horas en observación, la dieron de alta, no sin antes darle una incapacidad por 15 días.

"Me duele mucho la pierna izquierda... Se estaba riendo, estaba contento o satisfecho de que no me robó, pero me hizo mucho daño, me dejó las marcas", relató.

>>> Le recomendamos: Condenan a expolicía de Medellín por red de trata: les ofrecía ser modelos en Francia