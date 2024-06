¿A qué pena se enfrentan pasajeros que agredieron a un policía dentro de avión en Bogotá?

Sigue el repudio nacional por cuenta de dos pasajeros que agredieron a un policíadentro de un avión en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. El uniformado fue víctima de golpes y discriminación racial.

>>> Sujetos que agredieron a policía dentro de un avión en Bogotá quedaron libres: ¿por qué?

Desde el pasado viernes, se hicieron virales las imágenes donde un pasajero de un avión de Avianca, presuntamente borracho y en compañía de su hermano, agreden físicamente a un patrullero que llegó al lugar tras un llamado que hizo la tripulación.

“Informan que hay dos pasajeros disruptivos en aparente estado de embriaguez y que pueden afectar la seguridad del vuelo”, señaló el coronel Wilson Torres, comandante de la estación de Policía del aeropuerto El Dorado.

Uno de ellos, al parecer se burla de la jefe de cabina. En medio de empujones e insultos al parecer racistas, se realiza el procedimiento judicial hasta que llega la violencia con una cachetada a un patrullero.

“Tener que vivir racismo no es la primera vez que me pasa, pero, gracias a Dios, supe manejar las cosas. Es algo que me ofende muchísimo”, indicó Carlos Quiñones, uniformado agredido.

Pena a la que se enfrentarían pasajeros que agredieron a un policía

Los dos pasajeros que agredieron a un policía fueron capturados por el delito de agresión a servidor público, pero fueron dejados en libertad por un fiscal, quien les tipificó el delito de lesiones personales dolosas.

“Yo creo que hay un error en la tipificación por lo que se ve en el video por lo menos. El delito que se configuraría no serían lesiones personales, sería violencia contra servidor público, artículo 429 del Código Penal, que dice fundamentalmente que cuando una persona ejerce violencia contra un servidor público que está realizando el ejercicio de sus funciones, o para que este omita o haga algo, pues incurriera en una pena que va de 4 a 8 años”, explicó Camilo Burbano, abogado penalista.

En ese sentido, Saúl León, también abogado penalista, puntualizó que “un ataque, como una bofetada, consolida violencia contra servidor público y esto es un delito por el cual el Código Penal sanciona al responsable con una pena desde 4 a 8 años de cárcel”.

“No me afecta porque el proceso judicial aun así continúa. Ellos no podían estar más tiempo encerrados sin que se les respetaran sus derechos y ese es el procedimiento. Ellos están libres en este momento… La situación habría cambiado muchísimo donde hubiera tenido una reacción bastante agresiva, de pronto en este momento yo no estaría aquí”, anotó el patrullero Quiñones.

Por su parte, la Fiscalía asegura que los dos hombres quedarán vinculados al proceso por lesiones personales dolosas.

Los implicados aseguran que se pronunciarán en las próximas horas, siempre y cuando se reúnan con su abogado, quien les dará la directriz para referirse a los hechos.

