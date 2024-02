Auditor asesinado en Parque de la 93 de Bogotá fue esposo de famosa modelo y presentadora

Tras el asesinato del auditor Hernán Roberto Franco Charry en el Parque de la 93 de Bogotá, luego de que un sicario le disparara cuando se disponía a ingresar a su oficina, ha trascendido que la víctima fue pareja de la presentadora Alejandra Isaza Vélez, con quien tenía un hija.



De acuerdo con información revelada por El Tiempo, que se logró comunicar con Alejandra Isaza Vélez, la familia de Hernán Roberto Franco Charry se encuentra al frente de ese caso de homicidio y su hija aún no sabía de la muerte de su padre.

Isaza Vélez es una modelo y actriz paisa que trabajó como presentadora y reportera. Empezó su carrera frente a las cámaras del programa Tigo music.

Según el medio Pulzo, la modelo estudió Derecho en la Universidad de Medellín.

La paisa y el empresario asesinado en el Parque de la 93 tenían una hija de aproximadamente 8 años.

En 2021, la presentadora denunció que padecía violencia intrafamiliar y narró que “yo me separé porque quería vivir mejor con mi hija, en un ambiente donde no hubiera violencia intrafamiliar".

Para noviembre de aquel año escribió en su cuenta de Instagram: “Me cansé de vivir con miedo, me cansé de vivir amenazada, me cansé de vivir denunciada, me cansé de resistir ataque tras ataque, me cansé de cargar este peso en silencio”.

En aquella publicación comentó que la separaron en tres oportunidades “abruptamente de mi hija con mentiras y manipulaciones al sistema”. Añadió que "cada día crece en Colombia la tasa de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de violencia de género; con el agravante de que al tener hijos se perpetúa la violencia a través de ellos. Nos amenazan constantemente con quitarnos la custodia, los usan como herramientas para seguir dominado, sometiendo, nos agreden psicológicamente , económica y patrimonialmente".