Cárcel para alias Salomón, jefe del Tren de Aragua: revelan nuevos audios de extorsiones

Este viernes 5 de julio fue enviado a la cárcel Salomón Fernández Torres, alias Salomón, el jefe del Tren de Aragua en Bogotá y uno de los hombres más sanguinarios de esa organización criminal.

Es señalado responsable de torturas y extorsión contra comerciantes y residentes de las localidades de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Chapinero, en Bogotá.

Se conocieron audios que alias Salomón les enviaba a los comerciantes. Él mantenía el terror a cambio del pago de millonarias extorsiones.

“A mí me gusta que me hablen claro, ahora usted tiene que pagar, vieja hp. Te voy a mandar a descuartizar inmediatamente. Ya sabe que la vamos a matar”, amenazó alias Salomón.

Según las investigaciones, el peligroso criminal se trasladó desde Venezuela en 2018 y se instaló en el suroccidente de la capital del país, en donde inició con negocios de microtráfico de droga y el cobro de extorsiones a comerciantes y transportadores de localidades como Kennedy y Bosa.

Para el 2020, se convirtió en el tercero al mando de la organización criminal conocida como el Tren de Aragua, es decir, el jefe de la banda en Bogotá.

Durante la audiencia de este viernes 5 de julio, el fiscal del caso se refirió al delincuente: “Pero usted, señor Salomón Fernández, cumple un rol particular o una función dentro de esta estructura del Tren de Aragua. Usted es el cabecilla principal en la ciudad de Bogotá. Única y exclusivamente recibe órdenes de alias Giovanni y alias Niño Guerrero, cabecillas del Tren de Aragua, pero a nivel Colombia, y el Niño Guerrero a nivel Latinoamérica”, teniendo en cuenta que esto es una banda trasnacional que viene afectando diferentes países en Latinoamérica.

¿Cómo evadió la justicia alias Salomón?

Una vez el hombre se ve al descubierto, según la Fiscalía, se da a la fuga hacia el departamento del Casanare.

La fuga quedó en evidencia con esta interceptación de llamada:

Interlocutora sin identificar: ¿Y cómo estás?

Alias Salomón: “Bien, es que me tuve que escapar de Bogotá por todo lo que estaban jodiendo. Qué voy a hacer yo allá botado".

Interlocutora sin identificar: "A ti te lo dijeron".

Alias Salomón: “Y se me cayó la mano derecha y la mano izquierda, una huevonada. Y se me cayeron todas las oficinas. Ahorita es que estoy empezando a levantar esto otra vez. Hasta los panas me han cargado porque la mano derecha mía fue la que me delató".

Incluso, se logró demostrar que alias Salomón sería el responsable de homicidios relacionados con los denominados embolsados en la capital del país, en el barrio Patio Bonito.

El fiscal del caso dio a conocer cómo alias Salomón estaría involucrado en los homicidios cometidos el 22 de abril de 2024 en la localidad de Kennedy: “El acta de inspección a lugares nos permite determinar establecer que, efectivamente, para el mes de abril de 2024, siendo aproximadamente las 20:30 horas, se encontraron unos cuerpos sin vida. Inicialmente se encontraron dos, más adelante en otro radicado se encuentran dos cuerpos más, que se encuentran en lonas de colores”, aseguró el fiscal.

Alias Salomón tenía a su mando más de 70 hombres en la capital del país, dedicados al almacenamiento de drogas y armas y a la extorsión. El hombre no aceptó los cargos.

