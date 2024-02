Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, volvió a ser hospitalizado

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que recientemente había sido operado por apendicitis, volvió a ser hospitalizado, según informó la Clínica del Country, en la tarde de este viernes, 16 de febrero de 2023.



“Luego de presentar síntomas relacionados con su proceso de recuperación postoperatoria, ingresa a nuestras instalaciones para ser atendido por los especialistas, quienes deciden continuar su manejo médico intrahospitalario para mantener sus cuidados y garantizar su óptima mejoría”, señaló el centro médico en un comunicado.

Aunque no se conocen mayores detalles de lo sucedido con Carlos Fernando Galán, la Clínica del Country asegura que el alcalde “ se encuentra estable, su evolución es favorable y su condición de salud no compromete su vida”.



El pasado 12 de febrero cuando el alcalde Carlos Fernando Galán fue sometido de urgencia a una cirugía luego de que le diagnosticaran apendicitis aguda.

Según contó él mismo luego de salir de la cirugía el pasado lunes, tuvo dolencias en los días previos, pero pese a ello decidió seguir con sus actividades cotidianas: “Decidí mantener la agenda porque, la verdad, no me sentía tan mal. Fuimos al Sumapaz, estuve con la secretaria de Ambiente. También estuve en el Tour Colombia que llegó a Bogotá y trajo mucha alegría”.

Asimismo, narró que el dolor continuó y que por eso se sometió a evaluaciones: “Me siguió el dolor durante el domingo. Hoy amanecí con dolor y mi esposa me dijo ‘arranque para la clínica para que le hagan un examen, porque no es normal eso’. Me diagnosticaron apendicitis, me operaron y todo va bien, perfecto”.

Gracias a todos por sus mensajes, todo salió bien y ya estoy en recuperación. Una buena noticia: el trabajo articulado con la @PoliciaBogota está dando frutos. En un operativo en la localidad de Los Mártires recuperamos 42 celulares. En este momento hay otras operaciones en curso… pic.twitter.com/MH2nIhlk42 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 13, 2024

Se esperan nuevos detalles de la evolución de salud del mandatario capitalino.

Carlos Fernando Galán, hijo del inmolado líder liberal Luis Carlos Galán, tiene 46 años. Es alcalde de Bogotá, la capital colombiana, desde el 1 de enero de 2024. En este mes y medio de gestión, ha tenido que enfrentar retos como los incendios forestales y la racha de inseguridad, que sigue dejando víctimas y reclamos por parte de los ciudadanos.