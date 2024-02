Carlos Fernando Galán narró cómo se enteró de que tenía apendicitis: “No me sentía tan mal”

Tras ser sometido a una cirugía por apendicitis, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, mandó un mensaje sobre cómo ha sido su proceso. El mandatario contó que todo salió bien tras la intervención.



“Estoy muy agradecido por los mensajes que me han mandado. Gracias. Quiero contarles y actualizarles sobre la situación. Esto empezó un poco alrededor del sábado por la noche. Fue un dolor que no pensé que fuera algo así especial, me continuó el domingo”, aseguró.

El alcalde Galán manifestó que siguió con sus actividades cotidianas pese a las dolencias: “Decidí mantener la agenda porque, la verdad, no me sentía tan mal. Fuimos al Sumapaz, estuve con la secretaria de Ambiente. También estuve en el Tour Colombia que llegó a Bogotá y trajo mucha alegría”.

Asimismo, narró que el dolor continuó y que por eso se sometió a evaluaciones: “Me siguió el dolor durante el domingo. Hoy amanecí con dolor y mi esposa me dijo ‘arranque para la clínica para que le hagan un examen, porque no es normal eso’. Me diagnosticaron apendicitis, me operaron y todo va bien, perfecto”.

Gracias a todos por sus mensajes, todo salió bien y ya estoy en recuperación. Una buena noticia: el trabajo articulado con la @PoliciaBogota está dando frutos. En un operativo en la localidad de Los Mártires recuperamos 42 celulares. En este momento hay otras operaciones en curso… pic.twitter.com/MH2nIhlk42 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 13, 2024

Galán concluyó su mensaje haciendo referencia a una operación que dejó como saldo la recuperación de 42 celulares robados en la localidad de Mártires.

“Se hizo una operación de seguridad que se venía planeando hace rato y vamos a continuar: es para recuperar celulares robados. La gente se frustra cuando dicen ‘me robaron el celular, yo sé donde está, hagan algo’. Tienen razón, estamos trabajando para enfrentar eso”, acotó el mandatario.