Estas fueron las últimas palabras que dijo Mauricio Leal antes de fallecer

El crimen del Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, ha sido uno de los casos más sonados de los últimos años en el país, no solo por la naturaleza del mismo, sino porque por este acabaría siendo condenado Yhonier Leal, hermano del estilista.

Las últimas palabras de Mauricio Leal

En el video revelado por Noticias Caracol en vivo se ve a Mauricio Leal recostado en su lecho de muerte. En el fragmento el estilista dice: “Ya no puedo más, nadie sabe lo de nadie”, para después, con gestos de dolor, levantar una cobija y mostrar su parte abdominal completamente ensangrentada.

Lanza un par de palabras inaudibles y se arropa de nuevo, para después expresar: "Yo me acabo de enterrar cuchillos"; sin embargo, en el fragmento no se alcanza a ver ningún objeto cortopunzante cerca a la señalada víctima, pese a que en las fotografías tomadas por la Fiscalía el 22 de noviembre de 2021 se ve a Mauricio Leal con un cuchillo en las manos.

Al fondo se puede apreciar lo que parece ser el cuerpo sin vida de su madre, Marleny Hernández, quien yace boca arriba en la cama.

Otro video publicado horas después por Focus Noticias, que sería la grabación completa, muestra que Mauricio Leal, luego de decir que se “enterró cuchillos” añade: “A mi mamá también”.

Pareciera que hablara con otra persona porque, acto seguido, mira hacia arriba y pregunta “¿ya? ¿Qué hago? ¿Qué hago?”.

¿De dónde salió el último video de Mauricio Leal?

Este material videográfico, el cual nunca fue presentado por el ente investigador durante el proceso que acabó condenando a Jhoniel Leal, hermano de Mauricio Leal, como el único responsable del doble asesinato, fue descubierto por los realizadores del documental Caín.

“Este video llega a nosotros por una fuente fiable. Y lo sorprendente es que no se haya valorado por parte de la Fiscalía, ya que nosotros entendemos que este video está dentro del teléfono de Mauricio. Este teléfono aparece entre los registros de la Fiscalía como un análisis y una prueba. Y aparecen unos audios, aparecen unos chats que conocen todos los colombianos, pero qué curioso que este video no fue valorado, como si esa prueba no fuera importante”, explicó Marcela Morales, productora ejecutiva del documental.

¿A cuántos años de cárcel fue condenado Yhonier Leal?

Yhonier Leal fue condenado a 55 años y 3 meses de prisión (663 meses en total) por el homicidio de su hermano Mauricio Leal y de su mamá, Marleny Hernández, cometido el 21 de noviembre de 2021 en la casa que la familia tenía en La Calera.

También deberá pagar una multa de 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes, “retribución justa de la manera en la que actuó Yhonier Rodolfo Leal Hernández”.

