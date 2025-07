Fin de vacaciones de mitad de año 2025: confirman regreso a clases en colegios públicos de Bogotá

Tras un periodo de descanso de tres semanas correspondiente al receso de mitad de año, los estudiantes de los colegios públicos de Bogotá ya tienen fecha definida para regresar a sus actividades académicas. La Secretaría de Educación del Distrito (SED) estableció anteriormente el calendario escolar oficial definido para los niveles de preescolar, básica y media en instituciones educativas distritales. De acuerdo con la programación vigente, los estudiantes iniciaron sus vacaciones el lunes 23 de junio.

Durante este tiempo, muchos aprovecharon para realizar actividades familiares, viajar, participar en talleres recreativos o simplemente descansar. Esta pausa de mitad de año está contemplada dentro de las 12 semanas anuales de receso escolar que exige la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), la cual también establece un mínimo de 40 semanas de clase por año. Estudiantes deben tener en cuenta que las fechas aplican únicamente para los establecimientos educativos oficiales del Distrito Capital.

Por su parte, aunque los colegios privados de Bogotá siguen gozando de cierta autonomía para definir su calendario escolar en el año lectivo de 2025, también deben garantizar el cumplimiento de los tiempos mínimos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. En la mayoría de los casos, sus calendarios coinciden o se ajustan ligeramente a las fechas distritales.



Fecha en que estudiantes regresarán a clases tras receso de mitad de año

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) confirmó que las clases de los colegios públicos en Bogotá se retomarán el lunes 14 de julio de 2025, marcando el inicio del segundo semestre del año lectivo, el cual se extenderá hasta el viernes 5 de diciembre de 2025. Durante este tiempo, los estudiantes completarán otras 20 semanas de clases que, al igual que el primer semestre, se dividirán en dos bloques: el primero irá del 14 de julio hasta el 3 de octubre. Posteriormente, habrá una semana de receso académico, que comenzará el lunes 6 de octubre y finalizará el viernes 10 del mismo mes.

A esta pausa en el calendario escolar de la capital se le conoce comúnmente como la "semana institucional" o "semana de receso escolar". Después de esa semana, los estudiantes regresarán a las aulas el lunes 13 de octubre y continuarán con sus estudios hasta concluir el calendario académico el 5 de diciembre. Esta será la última jornada oficial del año para los colegios públicos, momento en el cual comenzará el receso escolar de fin de año, que se extenderá hasta el inicio del año lectivo 2026.



Otros recesos escolares y fechas importantes

En lo que va del año, los estudiantes de colegios públicos de Bogotá ya cumplieron con el primer semestre lectivo, que comenzó el 27 de enero y terminó el 20 de junio. En este periodo se completaron las primeras 20 semanas académicas del año. Con el inicio del segundo semestre en julio, el calendario 2025 se alineará con las exigencias normativas nacionales para asegurar el desarrollo pleno del proceso educativo. El calendario también contempla otros momentos clave para la organización escolar, por lo que estudiantes tendrán los siguientes períodos sin clases:



Semana de receso escolar: del 6 al 10 de octubre de 2025

del 6 al 10 de octubre de 2025 Último día de clases: 5 de diciembre de 2025

El receso de octubre está destinado a actividades de planeación, formación y balance por parte de los docentes, no necesariamente hace parte de una pausa estudiantil. Igualmente, en lo que quedan de vacaciones de mitad de año, la norma establece que no es obligatorio que los docentes asignen tareas o trabajos. Sin embargo, algunos colegios optan por recomendar actividades de repaso o refuerzo, especialmente en áreas donde los estudiantes presentaron dificultades durante el primer semestre, tareas que no deben ser obligatorias ni evaluativas, pero sí útiles para facilitar una mejor transición hacia el segundo tramo del calendario académico.

La Secretaría de Educación del Distrito recordó la importancia de que las familias organicen con anticipación el regreso a clases, con el fin de que los estudiantes retomen sus responsabilidades sin contratiempos. El lunes 14 de julio, los colegios públicos abrirán nuevamente sus puertas y comenzará una nueva etapa del año lectivo, con el objetivo de continuar el proceso formativo hasta el cierre del año escolar.



Fechas clave del calendario escolar 2025 en Bogotá

Vacaciones de mitad de año: del 23 de junio al 11 de julio

del 23 de junio al 11 de julio Regreso a clases (segundo semestre): lunes 14 de julio

lunes 14 de julio Semana de receso escolar: del 6 al 10 de octubre

del 6 al 10 de octubre Último día de clases: viernes 5 de diciembre

Este cronograma se mantendrá vigente, salvo que la Secretaría de Educación del Distrito anuncie modificaciones por razones de fuerza mayor o cambios normativos.



Los festivos que quedan en Colombia 2025

20 de julio: Día de la Independencia (domingo)

7 de agosto: Batalla de Boyacá (jueves)

18 de agosto: Asunción de la Virgen (lunes)

13 de octubre: Día de la Raza (lunes)

3 de noviembre: Día de Todos los Santos (lunes)

17 de noviembre: Día de la Independencia de Cartagena (lunes)

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción (lunes)

25 de diciembre: Navidad (jueves)

