Falcao dio emotivo mensaje de despedida a Javier Acosta: "Nos inspira a todos a valorar"

Radamel Falcao García utilizó sus redes sociales para despedirse deJavier Acosta, el hincha de Millonarios que este viernes, 30 de agosto de 2024, se sometió a la eutanasia. "Su lucha constante nos inspira a todos a valorar cada momento y a enfrentar con coraje los desafíos de la vida", reflexionó el futbolista.

Mensaje de despedida de Falcao a Javier Acosta

"Con gran tristeza me despido de Javier Acosta, un hombre cuya fortaleza y valentía frente a la adversidad nos dejó una profunda enseñanza... Mis pensamientos están con su familia y seres queridos en este doloroso momento", expresó Falcao.

En su mensaje, el delantero de Millonarios envió un fraternal abrazo a todos aquellos que acompañaron a Javier Acosta en su camino, el cual estuvo lleno de desafíos médicos que lo llevaron a tomar la decisión de someterse a la eutanasia.

"Que Dios les brinde la paz y la fortaleza para sobrellevar esta pérdida tan significativa", añadió.

La promesa de Falcao a Javier Acosta

Días antes de someterse a la eutanasia, Javier Acosta recibió una valiosa llamada de Falcao García. El joven contó a Noticias Caracol en vivo cómo fue la experiencia.

““Recibí una videollamada del Tigre Falcao, Radamel, con su familia, con su esposa, con sus hijos, estuvimos todos en familia. ¿Por qué en familia? Porque fue tan bonito que el Tigre Falcao me dijera a mí: ‘cierra los ojos y vamos a orar por tu salud. Cierra los ojos y vamos a pedir un milagro’. Oraron por mí con tanto amor, con tanta devoción y con tanto cariño, que hoy en día puedo decir que soy más hincha de Millonarios, que soy fanático más de ese 9 que nos llevó al mundial”, comentó.

En esta conversación, Falcao le prometió a Javier Acosta que le dedicaría su primer gol en Millonarios.

¿Qué le paso a Javier Acosta, hincha de Millos que recibirá eutanasia?

A través de una entrevista en Noticias Caracol en vivo, Javier narró que hace nueve años sufrió un accidente de tránsito en Tuluá que lo dejó en silla de ruedas.

“Viajé a ver a Millonarios a la ciudad de Tuluá. Y en el trayecto de regreso sufrí un accidente de tránsito. Quedé en silla de ruedas. Hace cinco años tuve un viaje a Melgar con mis dos mejores amigas, con el hijo y yo. Entré a una piscina y lastimosamente obtuve una bacteria en el glúteo izquierdo que me llegó al hueso. Eso se llama osteomielitis”, contó Acosta.

A pesar de varios procedimientos médicos, la infección se extendió al glúteo derecho, causando un deterioro progresivo de su salud. Javier fue sometido a múltiples cirugías y tratamientos, pero la bacteria continuó avanzando, afectando gravemente sus tejidos y huesos.

En medio de su lucha contra la infección, Javier recibió otro golpe devastador: fue diagnosticado con cáncer en la sangre.

"No hay tratamiento que valga. Me salió un ganglio en la cabeza internamente y en cualquier momento me deja sin poder hablar. Mañana me trasladan para otra clínica y lo más duro es que me van a aplicar la eutanasia. Es una inyección que me colocan y me voy a descansar”, mencionó durante una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook.