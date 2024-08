Javier Acosta, un día antes de su eutanasia, dio en adopción a su perrita: "Entendí todo"

Javier Acosta, un ferviente seguidor de Millonarios de 36 años, tiene programada su eutanasia para este viernes, 30 de agosto de 2024, luego de ser diagnosticado con osteomielitis. El hombre decidió entregar a su amada perrita Katy en adopción.

Javier Acosta, quien contrajo osteomielitis a raíz de una bacteria en una piscina en Melgar y posteriormente fue diagnosticado con cáncer, ha visto cómo su salud se deteriora rápidamente.

Además del dolor físico, tuvo que tomar una decisión que le rompió el corazón: dar en adopción a su perrita Katy. La mascota fue entregada a la Fundación Adopta un Buen Amigo Chan, organización que la había acogido antes de que él la adoptara años atrás.

Este fue el emotivo mensaje que le dieron a Javier Acosta

En una conmovedora publicación compartida por la fundación, se puede leer cómo le expresaría el animalito su agradecimiento y amor al que fue su dueño durante muchos años. "Te escribe tu negrita creída, la luz de tus ojos y tu compañera fiel, Katy", dice el mensaje al comienzo.

"Hoy solo quiero agradecerte por haberme escogido como tu compañera de aventuras, ambos nos hicimos compañía y no sé si yo te salvé a ti o tú a mí. Compartimos tantos momentos, risas, sueños, paseos en carro, los partidos de fútbol que no perdíamos sentados en el sillón de la que fue nuestra casa".

La perrita también se despidió con palabras llenas de amor. "Desafortunadamente hace unas semanas me explicaste lo que pasaba contigo, me hablaste para decirme que pronto ya no estarías para acompañarme al parque, nuestras tardes de fútbol se iban a acabar y tu mano, que me brindaba las mejores caricias, ya no iba a estar. Me prometiste que me ibas a cuidar desde arriba. Qué irónico, pues pensé que sería yo la primera en partir. Mientras llorabas, yo entendí todo a la perfección y supe que ibas a buscar para mí un lugar hermoso para que pudiera estar mientras encuentro un nuevo humano", dice el mensaje publicado por la fundación.

"Javi, no te reprocho nada porque no tengo nada para hacerlo. Solo quiero agradecerte por darme los mejores años bajo el techo de nuestro hogar, por darme comida deliciosa, por las caricias suaves que me hacían dormir. Te voy a extrañar mucho pero prometo jamás olvidarte, solo te pido que mandes unos ángeles para que pronto vuelva a estar en una familia rodeada de amor", concluye.

La Fundación Adopta un Buen Amigo Chan está buscando un nuevo hogar para la mascota y cualquier persona interesada en adoptarla puede ponerse en contacto con ellos para iniciar el proceso.

Javier Acosta, con su historia de fortaleza y valentía, ha tocado los corazones de muchos, incluido el de su perrita Katy.