John Poulos le negó la mano y se burló del juez que lo condenó a 42 años por feminicidio

Terminado el caso del feminicidio de Valentina Trespalacios, donde condenaron a más de 42 años de cárcel al estadounidense John Poulos por el asesinato de la DJ, el juez se le acercó al homicida y este rechazó la despedida del togado.

En un video compartido después de la condena, se puede ver que el juez se le acerca a Poulos, quien estaba siendo esposado por un efectivo del Inpec, le estira la mano y el feminicida le niega el apretón.

El togado insiste en darle la mano al asesino de Valentina Tres Palacios, este hace el gesto de no con la cabeza y el juez se resigna.

Finalmente, el juez del caso le da la mano a otra persona que estaba sentada junto al feminicida, quien se fue de la sala esposado por las autoridades.

En medio de la diligencia, Poulos aseguró que "nunca agredí a nadie en mi vida". El estadounidense también señaló que “cualquier cosa que le haya podido suceder a Valentina Trespalacios pudo ser mi cuerpo, pero no mi espíritu”.

El juez le dijo al estadounidense que “no nos venga a meter el cuento de que fue un homicidio culposo o simple. No prospera. En cambio, el feminicidio sí. El objetivo era el control sobre Valentina en todo lo que hacía, al punto de que ella tenía que rendirle cuentas diarias”.

Según el togado, el feminicida “planeó cómo hacer las cosas. Aparentaba ser un gran señor, pero en realidad no lo era y le puso una trampa a Valentina”.

Por su parte, el fiscal del caso, Santiago Vásquez, manifestó que “se evidencia que no fue un acto de amor o de sexo, o que el señor Nelson Poulos 'se excedió un poquito'. No, aquí no se excedió un poquito frente a un deber de una posición de riesgo y que configure un delito culposo. No, aquí lo que se evidencia y lo que las heridas permiten concluir es que Valentina Trespalacios Hidalgo fue brutalmente golpeada, reducida físicamente en forma severa y subyugada por un hombre”.

El juez concluyó: “De manera entonces que esta judicatura ha anunciado el sentido del fallo al concluir que las dos conductas son evidentemente dolosas como lo dijo el señor fiscal. Quiso, conocía y realizó las conductas de feminicidio como ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, en este caso el verbo rector es ocultar. En este sentido, las partes quedan notificadas”.

John Poulos tiene 33 años y terminaría su condena a los 75. Además, no tendrá derecho a reducciones por beneficios penitenciarios o libertad condicional.

