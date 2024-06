Juez ante descaro de John Poulos: “No sé por qué lo niega, si es tan evidente"

El estadounidense John Poulos fue declarado culpable del feminicidio de Valentina Trespalacios y condenado 42 años y 8 meses de cárcel, después de un año y cinco meses de una exhaustiva investigación.

El feminicida dijo en su defensa que “no recuerdo nada después de tener sexo o mientras usaba los juguetes sexuales con ella. Nunca agrediría a nadie en mi vida, a ningún ser vivo. Cualquier cosa que le pudo haber ocurrido a ella, pudo haber sido mi cuerpo, pero no era mi mente, no era mi intención”.

Estas palabras, según expertos, son muy frecuentes en personas que cometen este tipo de crímenes.

Por su parte, el juez 10 de conocimiento le dijo a John Poulos: “No sé por qué lo niega, si es tan evidente. El médico forense, el doctor Juan Sebastián Mora Cuéllar, en su examen dice que tenía los cinco surcos de presión en el cuello, hematomas o chichones en la cabeza, hematomas en la parte baja de la espalda y hematomas en el antebrazo izquierdo y derecho”.

“El cuerpo habla”, recalcó el togado sobre el crimen de Valentina Trespalacios, uno de los 205 feminicidios ocurridos durante 2023.

El juez subrayó que la única finalidad de John Poulos era “nada más y nada menos que matar a Valentina. ¿Por qué? Quería desquitarse de Valentina por esos celos que no podía controlar, y él pensó que como le enviaba regalos a la familia tenía algún derecho para poseerla”.

Las marcas de violencia en el cuerpo de Valentina Trespalacios

Según el dictamen de Medicina Legal, la joven de 21 años tenía cinco surcos de presión en el cuello, lo que evidencia que la causa de muerte fue por asfixia mecánica.

Además, presentaba golpes contundentes y hematomas en antebrazos -lo que evidencia signos de defensa-, hematomas en la cara, debajo de los ojos y en la lengua.

Hace algunos meses, en dos oportunidades, Noticias Caracol quiso escuchar la versión de John Poulos. Sin embargo, a pesar de dar su autorización previamente y estando en la puerta de la cárcel La Picota, el condenado impidió la realización de dicha entrevista.

Una vez pague su condena a 42 años de cárcel, por la cual no recibiría ninguna rebaja, el estadounidense será expulsado de Colombia.

Sobre la solicitud de la defensa de que John Poulos cumpla la condena en el pabellón de extraditables, donde ha permanecido en los últimos meses, el juez dijo que será el Inpec quien defina si permanece ahí o es trasladado.