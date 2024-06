Condenan a John Poulos por crimen de Valentina Trespalacios: podría pagar 50 años de cárcel

Durante la tarde de este martes, 4 de junio de 2024, un juez emitió sentido de fallo condenatorio en contra de John Poulos, el ciudadano estadounidense que asesinó a la DJ Valentina Trespalacios.

“No fue una cosa accidental, sí hay estereotipos de dominación”, manifestó el juez frente al feminicidio de Valentina Trespalacios.

Asimismo, el togado le manifestó a John Poulos que “no nos venga a meter el cuento de que fue un homicidio culposo o simple. No prospera. En cambio, el feminicidio sí. El objetivo era el control sobre Valentina en todo lo que hacía, al punto de que ella tenía que rendirle cuentas diarias”.

En ese orden de ideas, el juez se refirió a la acción de John Poulos de poner el cuerpo de la DJ dentro de una maleta.

“El sentido común es acudir, llamar un médico, por si está inconsciente, pero él la dio por muerta y la escondió. Ya le había quitado la vida. Eso se llama actuar dolosamente, con consciencia y voluntad”, recalcó.

Según el juez, el ciudadano norteamericano “planeó cómo hacer las cosas. Aparentaba ser un gran señor, pero en realidad no lo era y le puso una trampa a Valentina”.

"Nunca agredí a nadie"

Durante la audiencia de alegatos de conclusión y sentido del fallo condenatorio contra John Poulos, el feminicida de la DJ Valentina Trespalacios aseguró que “nunca agredí a nadie en mi vida”.

Asimismo, en medio de la diligencia, afirmó que “cualquier cosa que le haya podido suceder a Valentina Trespalacios pudo ser mi cuerpo, pero no mi espíritu”.

Poulos señaló además que su captura fue ilegal, como también que en medio del proceso judicial buscaban ocultar la verdad y que no le permitieron práctica de pruebas.

¿Qué dijo el fiscal del caso?

“Se evidencia que no fue un acto de amor o de sexo, o que el señor Nelson Poulos 'se excedió un poquito'. No, aquí no se excedió un poquito frente a un deber de una posición de riesgo y que configure un delito culposo. No, aquí lo que se evidencia y lo que las heridas permiten concluir es que Valentina Trespalacios Hidalgo fue brutalmente golpeada, reducida físicamente en forma severa y subyugada por un hombre”, expresó el fiscal Santiago Vásquez.

El estadounidense, en diligencias judiciales anteriores, confesó que mató a la joven supuestamente mientras tenían relaciones sexuales.

Poulos contó que la ahorcó con un elemento que la DJ llevaba en el cuello. Según el hombre, sacó un "cuchillo con mango amarillo" y cortó el objeto con el que estaba estrangulando a la colombiana de 23 años. "Cuando le revisé el pulso ya estaba muerta", agregó.

El estadounidense afirmó que tanto él como Valentina Trespalacios habían consumido tusi ese día. Además, mencionó que la víctima le había asegurado que varios conocidos que se desempeñan como DJs eran "malas personas", razón por la que, dice, decidió huir después del crimen.

"Hay una percepción en Estados Unidos de que en Colombia la justicia y la Policía es muy corrupta y sentí que no iba a tener un juicio justo. Seguía bajo los efectos del alcohol y las drogas, pero pensé en salvar mi vida, por esa razón intenté escapar", acotó John Poulos anteriormente.

