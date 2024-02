Madre de Dilan Santiago: "En redes dicen que mi mami y yo acabamos con mi bebé. No es así"

Los familiares de Dilan Santiago Castro, niño que fue encontrado muerto en Usme , fueron citados por la Fiscalía este 12 de febrero. Desde los juzgados del ente investigador en Paloquemao, en Bogotá, la madre del pequeño señaló que aún se desconoce si su hijo fue “abusado o asfixiado”.



“Desde el sábado que lo encontraron yo no lo he podido mirar. No se sabe si el niño fue abusado o asfixiado, porque el niño estaba morado. No se sabe si nos entregan el cuerpo hoy”, dijo Derly Julieth Rivas, mamá de Dilan Santiago.

Derly expresó en Noticias Caracol que se siente juzgada y señalada, pues dice que en redes sociales han insinuado que ella y su madre están involucradas en la muerte del menor de 2 años. La mujer negó estas acusaciones y afirmó que ella estaba buscando a su bebé cuando desapareció.

“Me están juzgando mucho por redes. Dicen que yo y mi mami acabamos con mi niño, cuando las cosas no son así. ¿Ustedes creen que si yo hubiera acabado con mi bebé yo habría puesto la cara? En ese momento que mi bebé se perdió, yo salí a buscarlo”, subrayó.



"Yo llegué hace 15 días a Bogotá a buscar un mejor futuro, porque donde yo estaba no podía trabajar. Mi mami era la que me estaba manteniendo y yo quería cumplir con mi obligación. Estoy juzgada por gente que no sabe el dolor que uno tiene. Yo de verdad tengo un dolor muy grande que nadie sabe", añadió.

Derly Julieth señaló hace dos días que se separó del padre de Dilan Santiago, supuestamente, por el trato que este tenía con su pequeño.

"El papá al comienzo le andaba muy duro. Él lo regañaba mucho, le pegaba con la chancleta y a mí no me gustaba. Yo por eso lo dejé, porque le andaba muy duro al niño. Me escribió para decirme por qué lo estábamos juzgando y yo le dije que si él no tiene nada que ver que se presente (ante la Fiscalía)", indicó el 10 de febrero.

Sin embargo, lo anterior fue negado por Marlon Castro, papá del bebé.

"La separación de ella conmigo fueron problemas personales entre nosotros dos. Ya la convivencia no se pudo más y hubo un problema delicado con ella", explicó el joven, en diálogo con Noticias Caracol.