Nuevas amenazas de extorsionistas en Bogotá: “Autoridades no los van a cuidar toda la vida”

Extorsionistas en Bogotá siguen haciendo de las suyas. Los descarado delincuentes hasta les piden a los comerciantes del sector del 7 de Agosto reuniones para que le “colaboren con la organización criminal”.



Aunque los comerciantes de este sector de la capital colombiana aseguran que llevaban más o menos un mes sin recibir amenazas de estos extorsionistas en Bogotá, atemorizantes mensajes volvieron a llegar desde la semana pasada.

“Vamos a dialogar, no se hagan intervenir, no se dejen engañar de las autoridades, ellos no los van a cuidar toda la vida. Si todos los comercios se reúnen y nos apoyan, va a ser todo más fácil y van a trabajar tranquilos todos”, dicen los mensajes que les están llegando, a través de WhatsApp, a los comerciantes.



Tras conocerse estas nuevas intimidaciones, el Gaula de la Policía realizó un despliegue de hombres y mujeres de la institución en la zona del 7 de Agosto.

Atemorizados, los comerciantes cuentan que “la semana pasada volvieron las amenazas al 7 de Agosto. A veces nos envían mensajes, nos hacen llamadas y todo es para invitarnos a un diálogo, para que acordemos el pago de las extorsiones o si no que nos van a matar a nosotros y van a matar inocentes. Nosotros queremos que el Gobierno nos dé una solución y el alcalde nos militarice la zona”.

El mayor Mauricio Figueroa, subcomandante del Gaula en Bogotá, hizo un llamado a los comerciantes para verificar los antecedentes de quienes contratan, pues algunos dicen tener indicios de que hay personas infiltradas dentro de los negocios que podría suministrar información a los delincuentes.

¿Quiénes están detrás de estas extorsiones en Bogotá? Afirman que podría tratarse de integrantes de la banda Los Satanás.